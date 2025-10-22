Mendy, principal novedad en la convocatoria del Real Madrid para la visita de la Juventus

Archivo - Ferland Mendy abandona el terreno de juego tras lesionarse en la final de la Copa del Rey 2024-2025 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lateral francés Ferland Mendy es la principal novedad en la lista de convocados de Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, para la visita de este miércoles (21.00 horas) de la Juventus FC italiana en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

Mendy no había podido disputar todavía ningún minuto a las órdenes del entrenador tolosarra ya que llevaba de baja por lesión desde el pasado mes de abril cuando sufrió una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho durante la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona.

Por otro lado, pese a que entrenaron con el grupo, Alonso no incluyó en su lista a los laterales derechos Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, aunque todo hace indicar que ambos estarán listos para el Clásico del próximo domingo en el Bernabéu,

El entrenador madridista ya avanzó en la rueda de prensa previa al partido ante la Juventus que irían con cautela con el estado físico de los dos laterales. "Vamos a ir día a día. Trent y Carvajal han podido hacer una parte (con el grupo). Mañana por la mañana entrenamos un poco también para tomar las últimas decisiones. Y el sábado probablemente diré ya el parte médico final, pero de cara a mañana no creo que lleguen", explicó.

Además de estos dos futbolistas, tampoco entraron en la lista de convocados el centrocampista Dani Ceballos y los defensas Dean Huijsen y Antonio Rüdiger, todos ellos lesionados, mientras que Alonso llamó al canterano Thiago Pitarch.

La lista de convocados es la formada por Courtois, Lunin y Fran González como porteros, Militao, Asencio, Carreras, Fran García y Mendy como defensas, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Güler y Thiago como centrocampistas, y Vinícius Jr, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono como delanteros.