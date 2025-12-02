Mendy sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha

El lateral francés Ferland Mendy, en un calentamiento del Real Madrid, antes de enfrentarse al Olympiacos en Champions League 2025/26. - EUROKINISSI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El lateral izquierdo francés Ferland Mendy es baja en el Real Madrid para enfrentarse este miércoles ante el Athletic Club por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, por la que podría estar unas tres semanas lejos de los terrenos de juego, según un comunicado.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha", reveló el club en su página web, donde confirmó que su vuelta queda "pendiente de evolución".

El francés fue titular en el último partido de la Champions del conjunto madridista frente al Olympiacos, en el que volvió a jugar, los 90 minutos, por primera vez desde la final de Copa del Rey del pasado mes de abril, cuando cayó lesionado en los isquiotibiales.

Ahora, después de no participar en el empate (1-1) en Montilivi ante el Girona en Liga, el lateral está de nuevo en la enfermería blanca, y podría estar unas tres semanas de baja. Además, el conjunto merengue también presenta las bajas de Dani Carvajal, David Alaba y Dean Huijsen, aunque estos dos últimos presentan sendas sobrecargas y su regreso podría estar cerca.