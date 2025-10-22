Mestalla rendirá homenaje a los afectados por la DANA antes del Valencia-Villarreal

Archivo - Vista general de Mestalla - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Camp de Mestalla rendirá homenaje este sábado, antes del encuentro de LaLiga EA Sports entre el Valencia CF y el Villarreal CF (21.00 horas), a todas las personas y localidades afectadas por la DANA que hace casi un año golpeó a la Comunitat Valenciana, en un acto de recuerdo y reconocimiento a los damnificados y a quienes participaron en su recuperación.

Según anunció el Valencia CF en un comunicado, un sexteto de cuerda interpretará en directo acordes del himno de la Comunitat Valenciana mientras se proyectan imágenes en el videomarcador, en un gesto simbólico que pretende "reflejar el sentimiento y la unión" del pueblo valenciano.

Los jugadores del Valencia lucirán la tercera equipación, que rinde homenaje a la 'Senyera', símbolo del "orgullo e identidad" valencianista.

Además, los equipos saltarán al campo acompañados por 22 niños y niñas de las escuelas conveniadas Sporting Algemesí, Atlético Sedaví, UD Aldaia y FBCD Catarroja, municipios en los que el club y su Fundació colaboran en la reconstrucción de instalaciones deportivas dañadas por la DANA.

El capitán del conjunto 'che' portará un brazalete especial, cuyo diseño será escogido por los aficionados que posean '$VCF Fan Tokens' mediante una votación abierta entre tres propuestas.

Dentro de la iniciativa ADN Mestalla Solidari, el club recibirá al Batallón de Intervención de Emergencias III (UME BIEM III), con sede en Bétera, que desempeñó un papel crucial durante la DANA con un despliegue de más de 8.500 militares en una de las operaciones más importantes de la Unidad Militar de Emergencias en territorio nacional.

Antes del inicio del encuentro se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas y localidades damnificadas, mientras las banderas ondearán a media asta en señal de luto y respeto.

"Con este homenaje, el Valencia CF, junto al Villarreal CF, reafirma su compromiso con la Comunitat Valenciana y con los valores de solidaridad, unidad y esfuerzo colectivo que, según el club, forman parte del ADN valencianista", asegura el club.