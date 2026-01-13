Michael Carrick entrenará al Manchester United hasta final de temporada

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United ha anunciado este martes el nombramiento del exjugador inglés Michael Carrick, de 44 años, como entrenador de su primer equipo masculino hasta el final de la presente temporada 2025/26.

"Carrick jugó 464 partidos para el club, ganando cinco títulos de la Premier League, la FA Cup, dos Copas de la Liga, la Champions League, la Europa League y el Mundial de Clubes de la FIFA", destacaron los 'diablos rojos' en su comunicado oficial.

"Se incorporó al cuerpo técnico del primer equipo tras su retirada en 2018 y estuvo bajo las órdenes de José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer. Tras la marcha de Solskjaer, Carrick dirigió el club con gran distinción durante su etapa como entrenador interino", subrayó la nota de prensa.

El mismo texto añadió que "el exinternacional inglés fue entrenador jefe del Middlesbrough durante dos años y medio a partir de octubre de 2022". Y ahora, cogerá el testigo del escocés Darren Fletcher, quien había sido entrenador jefe interino tras la destitución de Rúben Amorim.

"Tener la responsabilidad de dirigir al Manchester United es un honor", declaró el propio Carrick a los medios del club. "Sé lo que se necesita para tener éxito aquí; mi enfoque ahora está en ayudar a los jugadores a alcanzar los estándares que esperamos en este increíble club, que sabemos que este grupo es más que capaz de producir", agregó.

"Ya he trabajado con varios de los jugadores y, obviamente, he seguido observando al equipo de cerca en los últimos años. Tengo plena confianza en su talento, dedicación y capacidad para tener éxito aquí", comentó al respecto.

Además, Carrick afirmó que "aún queda mucho por luchar esta temporada" pese a las malas sensaciones y que sus pupilos estarán "listos para unir a todos y brindarles a los fans el rendimiento que merece su fiel apoyo".

Carrick contará en su 'staff' técnico con Steve Holland, Travis Binnion, Jonny Evans y Craig Mawson junto al exmadridista Jonathan Woodgate. "El club desea dejar constancia de su agradecimiento a Fletcher por su liderazgo durante la última semana. Fletcher permanecerá como entrenador principal del equipo sub-18, desempeñando un papel vital en el desarrollo de jugadores listos para rendir en un primer equipo ganador", concluyó el United en su comunicado de prensa.