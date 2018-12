Míchel: "Debemos ser ese Rayo que da ese paso adelante en cualquier campo y en cualquier circunstancia"

Publicado 14/12/2018 17:23:33 CET

El entrenador del Rayo Vallecano, Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', demandará a sus jugadores que sean ese equipo que "da ese paso adelante en cualquier equipo y en cualquier circunstancia" cuando visiten este sábado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde tiene esperanzas de sacar algo positivo si están a su "mejor nivel".

"Desde nuestra parcela solo hemos pedido a los jugadores que seamos ese Rayo que da ese paso adelante en cualquier campo y en cualquier circunstancia. No puedo ir pensando en que vamos a competir y venir con una derrota", señaló Míchel este viernes en rueda de prensa, donde dejó claro que van al Bernabéu "con ilusión de hacer un gran partido".

El preparador rayista cree que deben dar su "mejor nivel" para acabar el partido "con la sensación de haber hecho las cosas bien". "El rendimiento es lo más importante, sabiendo la dificultad que tiene conseguir buen resultado contra el Real Madrid en casa, pero con la esperanza de hacer un buen partido y lograr un buen resultado", admitió.

"No podemos tirar ningún partido ni hacer matemáticas", replicó preguntado por el valor de sumar o no en un estadio complicado. "Cada uno debe hacer lo que sabe y dar nuestro mejor nivel y competir al cien por cien, es lo único que se nos puede exigir", comentó.

Y es que Míchel tiene claro que "cada partido es una final y un momento para salir de abajo y empezar a remar". "El Bernabéu es una oportunidad única de hacer un gran partido y conseguir un gran resultado que nos daría mucha confianza para salir de ahí abajo", expresó.

"He analizado muchísimos partidos y sé que será diferente", advirtió sobre la derrota del conjunto madridista ante el CSKA. "Hemos intentado encontrar sus puntos débiles. Como colectivo trabaja bien y luego tiene grandes individualidades. Es un partido de máxima dificultad aunque hayan tenido un resultado negativo y no debemos pensar que será el Real Madrid del miércoles", añadió al respecto.

Míchel subrayó que es "el momento de ir para hacer un gran partido más allá de las sensaciones que tenga rival". "La diferencia entre ambos es muy grande. Tenemos que acercarnos a nuestro mejor nivel y veremos qué ocurre. Siempre es un Real Madrid muy complicado y la realidad es que normalmente siempre gana en casa. Tenemos que ser más continuos en nuestro trabajo porque hemos hecho grandes partidos en los que hemos bajado el nivel y se nos ha castigado", puntualizó.

En este sentido, reconoció que de la derrota ante el Betis les habían "penalizado el 2-0" logrado por Sidnei. "La imagen fue de 90 minutos muy buenos y 30 segundos muy malos, y esa imagen no la podemos enviar a nuestra gente, ese 2-0 no puede volver a ocurrir", enfatizó.

"Estoy preocupado por el club, pero no por mí", confesó el técnico madrileño, que "realmente" no ve "grandes diferencias en cuanto al sistema" de Julen Lopetegui y Santiago Solari. "He analizado más a Solari y tienen momentos buenos y menos buenos, pero está la dificultad por el nivel de su plantilla. Necesitamos un gran partido y que ellos no den su mejor versión", remarcó, asegurando que están "preparados para cualquier once" que puede sacar y por ello espera el que le "genere muchos problemas" a los que deberán "poner solución".

Por otro lado, se refirió a las palabras de Ángel Torres, presidente del Getafe, sobre que intuía el deseo de que descendiesen dos equipos madrileños. "No me consta, pero no sé si tiene sus razones para decir esto. Trabajamos para que nadie nos regale nada pero que nadie nos quite", zanjó.