Míchel Sánchez: "El equipo nunca da la sensación de que esta competición nos venga grande"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, ha afirmado que su equipo "nunca da la sensación" de que la Champions League le "venga grande", a pesar del 4-0 encajado este martes en Eindhoven (Países Bajos) frente al PSV durante la jornada 4 de la fase de liga.

"El equipo nunca da la sensación de que esta competición nos venga grande en cuanto a mentalidad. Hemos afrontado el partido con una motivación y una personalidad muy grande como para intentar hacer algo que hace dos años que nadie consigue aquí, que es ganar, y creo que en la primera parte hemos hecho muchas cosas bien", indicó Míchel desde el Philips Stadion en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Además, habló sobre Arnau Martínez. "Desde luego Arnau es un jugador con una mentalidad y una personalidad muy grande, pero hoy no ha estado en su mejor versión. Ya está, no hay que darle más vueltas, no creo que sea por ser noveles en la competición. Hemos jugado de tú a tú, no ha habido sensación... De respeto, sí, pero no de miedo al escenario, al rival, un gran rival y en ningún momento del partido he visto que mi equipo esté acongojado o con un punto menos a nivel de juego y a nivel de querer ser nosotros mismos", argumentó el técnico del Girona.

"Eso es lo que pedimos y creo que en ese sentido no se les puede decir nada. Los errores en los goles no son de ser noveles, son de haber cometido errores, que ya lo he hablado en el descanso con ellos, creo que lo bueno que hay jugadores, no sé si por la carga de partidos, a veces desconectan un poco y se nota en algún jugador. Yo desde el principio ya veía que no estaba en su mejor momento, que no estaba en su mejor partido; pero claro, tampoco tienes muchas opciones", lamentó.

Por otra parte, defendió a sus jugadores clave. "Yo creo que en la primera parte sí que han aparecido, a nivel de juego y a nivel de capacidad de nuestra idea. Luego en duelos ellos son un equipo muy intenso, un equipo que va muy bien hacia adelante en la presión, que con balón son muy buenos. Evidentemente nos ha costado también, pero yo he visto una primera parte muy buena, con muchas opciones de que en zona 3 podíamos haber hecho un último pase mucho mejor y hubiéramos generado mucho más, pero ha habido dos ocasiones muy claras", subrayó.

"A nivel defensivo creo que hemos controlado muy bien, excepto duelos que hemos perdido porque Lang y Bakayoko son dos extremos de primer nivel, son muy buenos; porque Tillman y Til son jugadores interiores con una capacidad física de llegada, de segundas jugadas, de ganar el duelo muy buena, a De Jong no le vamos a descubrir", opinó.

"O sea, que estamos hablando de un gran equipo, pero no nos hemos quitado el tú a tú contra ellos. En muchas fases de la primera parte hemos dominado y hemos tenido el balón. Sí que la segunda parte creo que con la expulsión hemos tenido un punto menos y no sé si con 11 hubiéramos aguantado, la verdad. Es que no lo sé, es una buena pregunta que no nos podremos responder, pero desde luego que en la primera parte estoy muy satisfecho de ella", recalcó el entrenador madrileño.

Por último, Míchel valoró la carga de compromisos en el calendario. "Evidentemente cuando tú tienes muchos minutos de juego cada tres días, la recuperación mental, anímica, no es tan fácil y a veces pues intentas recuperar o descansar dentro del terreno del juego", concluyó.