Miguel Ángel Gil Marín: "Tenemos la obligación de competir y pensar en grande"

Archivo - Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, asegura que el club no ha sufrido "prácticamente ningún cambio" con la llegada de Apollo, y se muestra ilusionado por el futuro a corto plazo de la entidad y de un equipo con proyectos como la Ciudad del Deporte, aunque eso les obliga a "competir y pensar en grande", después de una última temporada de la que está "satisfecho".

"Yo creo que no he sufrido prácticamente ningún cambio. Desde la primera reunión que tuve con ellos siempre manifestaron que no eran gestores, que invertían dinero de terceros en activos que tuvieran gestión. Se dedican principalmente como fondo a deuda y cuando entran en el accionariado de una compañía buscan una gestión", explicó en una entrevista publicada este viernes por el club.

Apollo ha apostado por su continuidad y la de Enrique Cerezo. "La verdad que la relación es perfecta y los resultados estoy convencido de que van a seguir siendo buenos tanto para los accionistas como para los aficionados, y ese es el trabajo esencial y el que ellos más valoran, poner de alguna manera un punto de equilibrio entre la gestión de la pasión del aficionado, la de un vestuario y la de la cuenta de resultados. Y en el equilibrio de esas tres pilares es la esencia de que el club siga creciendo", agregó Gil Marín.

"El pasado día 7, convocamos una junta para el 7 de agosto con el fin de aprobar una ampliación de capital por importe de 100 millones de euros, que vamos a destinar tanto al mercado de jugadores como a seguir construyendo nuestra ciudad de ocio y deporte, que de alguna manera no tengo duda de que va a cambiar la historia del Atlético de Madrid", remarcó Gil Marín, que se siente "más arropado, no solamente por la parte de los accionistas, sino por la parte del equipo de directores", y "respeto a nivel social".

"Me siento reconocido, ilusionado y me veo con la necesidad de terminar un proyecto que empezamos hace mucho tiempo y que es ver al Atlético compitiendo siempre entre los grandes, con unas infraestructuras que muy pocos en el mundo tienen, y con una masa social increíble en cantidad y en calidad", manifestó.

Y es que este lleva "bastante tiempo obsesionado con mostrar al mundo que el fútbol son más de 90 minutos y que la industria del deporte está virando hacia una industria de entretenimiento", motivación de esa futura Ciudad del Deporte con la que van a ser "pioneros" y a servir de "un ejemplo para otros".

"Es verdad que no va a ser fácil que muchos clubes consigan 115 hectáreas en el centro de una capital, pero lo que sí es cierto es que el Atlético va a ser un club completamente diferente en la medida que pueda ofertar servicios distintos, experiencias diferentes y, sobre todo, lo que creo que vamos a ser capaces de cambiar es no solamente un pedazo de la ciudad de Madrid, sino por completo este distrito y lo que es la imagen del club", prosiguió al respecto.

El directivo también celebra que el Riyadh Air Metropolitano sea sede de la final de la Champions de 2027 porque "es muy difícil que en una misma década repita un mismo estadio", que ya acogió este partido en 2019 y en el que han invertido "más de 50 millones de euros buscando un doble objetivo". "Por un lado que sea sede de eventos cooperativos, de partidos de fútbol y de conciertos, pero al mismo tiempo queremos otro tipo de eventos y mejorar la experiencia, la seguridad y los servicios para nuestros aficionados", detalló.

Con todo, todo este crecimiento les obliga a ser "mejores" y a "competir de manera diferente". "Antes había un pelotón de 7, 8, 9 clubes y ahora nos hemos desmarcado de prácticamente todos y estamos, no sé si en tierra de nadie, pero más cerca de los dos grandes que de los demás", puntualizó.

"Es verdad que en 38 jornadas, cuando dedicas mucha ilusión y mucho esfuerzo a las competiciones como la Champions, pues pierdes relevancia a algunos partidos de liga y es humano, pero lo cierto es que tenemos la obligación de competir y pensar en grande. Cada vez marcamos más distancia en presupuesto, en talento, en la capacidad de pagar salarios y de invertir en jugadores, y eso es lo que nos va acercando poco a poco a consolidar el Atlético de Madrid entre uno de los doce más grandes de Europa", expresó Gil Marín.

"SIMEONE NOS HA DADO ESTABILIDAD"

Para el directivo, en este objetivo, es indiscutible la figura de Diego Pablo Simeone, del que hay que reconoce "una trayectoria, un trabajo y los objetivos que ha ido consiguiendo año tras año". "Lo que tenemos que hacer es seguir valorando mes a mes, temporada a temporada, el trabajo, el rendimiento y, por supuesto, la ilusión y la pasión que requiere este puesto de trabajo, y Diego de momento lo tiene", valoró.

"Diego nos ha dado estabilidad, pero esa estabilidad pasa por seguir creciendo, no hay otra, entonces el nivel de exigencia es máximo, el compromiso por su parte y por el nuestro debe ser máximo, el nivel de inversión en jugadores para darle herramientas para que siga ayudando a crecer es máximo, y mientras estemos en ese nivel máximo todos pues lo razonable es seguir juntos", ahondó.

De esta última temporada, cree que, "como gestor, es para estar satisfecho". "Llevamos 14 años consecutivos jugando Liga de Campeones, hemos disputado una final de Copa del Rey, hemos quedado entre los cuatro mejores equipos de Europa, que es realmente difícil de conseguir", apuntó.

"Es verdad que los últimos dos partidos, tanto el de la final de Copa como contra el Arsenal en Londres, pudieron ser decepcionantes para muchos aficionados, y creo que es bueno que todos seamos ambiciosos, pero en ningún caso se puede considerar fracaso", reiteró.

"HAY QUE INTENTAR CONSEGUIR UN TÍTULO ESTE AÑO"

Ahora, de cara a la próxima campaña que empieza dentro de unas semanas, opina que tienen "la obligación de ser ambiciosos" y que "lo razonable es mejorar el rendimiento en Liga del año pasado e intentar conseguir un título". "Yo creo que es importante y necesario para nuestros aficionados, y sobre todo que el club siga creciendo gracias al rendimiento del equipo", subrayó.

El consejero delegado siente "orgullo como gestor y como aficionado del Atlético" el que el "80 por ciento" de la plantilla sean "internacionales" y que "el 50" haya jugado el Mundial, haciendo hincapié en "el dato muy significativo" de que vuelvan a ser por tercera edición consecutiva el club con más jugadores en la final entre España y Argentina.

En este sentido, recuerda que había jugadores como Pablo Barrios y Robin Le Normand que no han ido por estar lesionados, y poniendo "en valor" al estadounidense Johnny Cardoso por renunciar al Mundial "solamente para poderse intervenir quirúrgicamente y estar presente desde el principio en la pretemporada".

El consejero delegado no olvida las críticas arbitrales que realizan "permanentemente" el Real Madrid y el FC Barcelona". "No deja de ser sonrojante por la presión que ejercen directamente a los medios o las herramientas que tienen para ejercer presión, que se quejen de los arbitrajes cuando son los principales beneficiados", advierte.

"Nosotros, de alguna manera, hemos dejado claro que no nos vamos a callar, que vamos a seguir protestando con ironía o de manera seria, pero no nos vamos a callar porque nos parece completamente lamentable que hagan estos dos grandes clubes lo que están haciendo", se quejó.

Finalmente, Gil Marín también habla de la Academia, destacando el "plus de relevancia y profesionalidad" que Fernando Torres ha dado en su llegada al filial, al que ha convertido "de un equipo amateur a uno completamente profesional en todos los sentidos", mientras que del conjunto femenino, además de dar "las gracias" a Pau Gasol por invertir en la Liga F Moeve, considera que deben ser "exigentes" y "no aceptar cualquier otro resultado que no sea clasificar para la Champions".