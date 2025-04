Mikel Merino: "Estoy en un momento de aprendizaje y me alegra encontrarme cada vez mejor"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fútbolista español del Arsenal Mikel Merino afirmó que se siente "mucho más integrado" en el equipo 'gunner', se encuentra "cada vez mejor", aunque sigue "en un momento de crecimiento", con el apoyo también del portero David Raya.

"Me siento mucho más integrado, ya no solo con la ciudad y con el idioma, sino con mis compañeros. He entendido el ritmo que se lleva en esta ciudad y este club. Creo que tengo margen de crecimiento, estoy en un momento de aprendizaje, y me alegra encontrarme cada vez mejor", expresó en una entrevista a DAZN en una nueva entrega de 'Premier Corner by Guinness 0,0'.

En ese proceso de adaptación, compartir equipo con Raya ha sido clave, gracias a que es "una persona abierta" que genera "conexiones con los demás". "Sube la energía con todo el mundo desde primera hora de la mañana... Es algo muy positivo para el equipo y yo también me lo atribuiría", bromeó.

El guardameta, por su parte, también se acordó de su compañero y su gol determinante en la Eurocopa. "El partido contra Alemania en la Eurocopa es un momento que va a recordar toda su vida. Nos dio la Eurocopa gracias a su cabezazo", expresó.