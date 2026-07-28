Mili Martín renueva con el Logroño United para la próxima temporada

Mili Martín renueva con el Logroño United. - LOGROÑO UNITED

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Logroño United, anteriormente llamado DUX Logroño, ha anunciado la renovación para la próxima temporada de la jugadora argentina Milagros Iara Martín, defensa de 19 años y que ya estuvo cedida en el conjunto logroñés durante la segunda mitad del pasado curso.

"Logroño United y Milagros Martín continuarán unidos la próxima temporada. La defensa argentina seguirá formando parte del conjunto riojano después de haber disputado cedida la segunda mitad de la pasada campaña", indicó este martes el club riojano en su cuenta de la red social X.

Mili Martín llegó en verano de 2025 al Costa Adeje Tenerife, pero no debutó con el primer equipo tinerfeño y a mitad de temporada fue cedida al equipo riojano, convirtiéndose en su primer refuerzo de aquel mercado invernal. La lateral zurda nacida en Buenos Aires disputó 12 partidos con el DUX Logroño en la Liga F Moeve, dando una asistencia de gol.