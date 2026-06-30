Mingueza, Aidoo, Fer López, Cervi, Ristic y Marc Vidal se marchan del RC Celta

Archivo - Óscar Mingueza, en su etapa en el RC Celta. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los defensas Óscar Mingueza, Joseph Aidoo y Mihailo Ristic, el delantero Fer López, el centrocampista Franco Cervi y el guardameta Marc Vidal dan por concluida este martes sus respectivas etapas en el RC Celta, según informó el club gallego.

"Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Fer López, Franco Cervi, Mihailo Ristic y Marc Vidal finalizan su vinculación con el Celta el 30 de junio, poniendo fin así a su etapa como jugadores del primer equipo", informó la entidad en su página web.

El lateral español se marcha del Celta tras cuatro años en el club y 147 partidos disputados. Aunque es Aidoo el que ha disfrutado de una etapa más longeva en Vigo, ciudad que deja después de casi siete años defendiendo la camiseta celeste -un total de 150 encuentros-. Su estancia en la entidad ha estado marcada por su lesión hace tres años en el tendón de Aquiles.

Mientras que las bajas de Cervi, tras cinco cursos y apenas 165 minutos en la 2025-26 sin participar en Liga, y Ristic, con apenas 14 partidos esta campaña y 41 en su etapa de tres años, son de menor peso dentro de la plantilla entrenada por Claudio Giráldez. Y Fer López acaba su cesión y volverá al Wolverhampton inglés, descendido a la Championship.

"El club quiere agradecerles su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su estancia en Vigo, así como el coraje con el que siempre han defendido el escudo azul. Asimismo, el Celta les desea el mayor de los éxitos en los nuevos retos deportivos que ahora están afrontando. Este siempre será tu hogar. ¡Gracias!", concluyó el comunicado.