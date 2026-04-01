Misa Rodríguez: "Tenemos la oportunidad de quitarnos este mal sabor de boca"

Alexia Putellas, del FC Barcelona Femení, saluda a Misa Rodríguez, del Real Madrid Femenino, durante el partido de la Liga F disputado en el Estadio Alfredo Di Stéfano el 29 de marzo de 2026 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portera del Real Madrid Femenino Misa Rodríguez ha asegurado este miércoles que el equipo blanco afronta la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina ante el Barça Femení, este jueves en el Spotify Camp Nou tras el 2-6 adverso de la ida, con la ambición de revertir las malas sensaciones de los últimos Clásicos y competir por la victoria.

"Las jugadoras tenemos el convencimiento y mentalidad de hacer un gran partido mañana y ganar. Sabemos que estos partidos no han sido los esperados para nosotras, tenemos una oportunidad mañana para quitarnos ese mal sabor de boca", manifestó en rueda de prensa.

"No han sido los dos mejores partidos, pero tenemos las herramientas, el convencimiento, hemos analizado los partidos, sabemos qué tenemos que hacer para intentar hacer mañana un buen partido y lograr una victoria, que será el objetivo de las jugadoras y del staff", comentó sobre ese 2-6 y también la derrota del domingo por 0-3 en la Liga F Moeve.

"Este tipo de partidos son un aliciente, también en un estadio así que motiva a cualquier jugadora. Al final sé que el Barça tiene mucho volumen de llegada, pero espero estar a la altura y ayudar al equipo. El estadio va a estar lleno, va a ser difícil hablar dentro del campo, pero intentaremos ayudar desde atrás, en mi posición, en todo lo que pueda", comentó la portera canaria.

Sobre Alexia Putellas, que alcanzará su partido 500 con el Barça, la guardameta destacó su figura pese a la rivalidad. "Alexia es una gran persona y como futbolista no puedes imaginar cómo es, me alegro mucho por ella. La rivalidad está ahí, pero espero poder fastidiarla un poco y ganarla, pero me alegro mucho", destacó de su compañera de selección.