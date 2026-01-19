Misa Rodríguez: "Veo a mis compañeras muy tranquilas y con la confianza para llegar a una final más"

La portera del Real Madrid Misa Rodríguez, en un calentamiento antes de enfrentarse al Athletic Club en Liga F. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portera y capitana del Real Madrid, Misa Rodríguez, expresó este lunes que ve a sus compañeras en le vestuario "muy tranquilas y con la confianza para llegar a una final más", de cara a la semifinal de la Supercopa de España en Castellón ante el Atlético de Madrid, al mismo tiempo que cree que las jugadoras "experimentadas", como ella, deben "tirar del carro en los momentos difíciles".

"Tenemos muchas ganas de que empiece ya el partido de mañana, es un derbi, es un partido en el que vamos a darlo todo. Estamos con la máxima concentración y el foco puesto en mañana, que va a ser un día muy importante para todas", dijo la jugadora en la previa del duelo que se disputa este martes, a las 19.00, en Castalia.

La plantilla del conjunto merengue sabe que está "a un partido de conseguir la final". "Veo a las jugadoras muy tranquilas, con ganas de que ruede el balón en el partido de mañana, estamos con la tranquilidad de saber que podemos hacerlo mejor y con la confianza de que podemos llegar a una final más, que para nosotras es muy importante", defendió.

"Es un orgullo representar al Real Madrid, ser la capitana de este equipo, para mí eso es lo más especial de cada partido. Será mi partido 200 y me enorgullece", comentó la guardameta, de 26 años. "Me preparé muy bien este verano, encontré mi mejor versión, esta temporada está siendo muy especial llevar el brazalete, para mí es importante, es un gran paso para mi carrera. Me dedico y me limito a disfrutar del día a día, tenemos un magnífico vestuario y el 'staff' también nos ayuda día tras día", relató.

Rodríguez confesó que cuando cumplió 100 partidos como madridista, "veía la cifra de los 200 muy lejos", por eso será un encuentro "muy especial". "Ayudaré a mis compañeras desde atrás, porque veo todo lo que pasa y, a nivel de vestuario, a trasladar la confianza a mis compañeras, hay muchas jugadoras experimentadas, no solo yo, que tenemos que tirar del carro en los momentos más difíciles", afirmó.

"Es bonito poder visitar otras comunidades autónomas, como Castellón. Animo a todo el mundo a venir, seguramente llenaremos el estadio. Y no hay favoritos, tenemos una semifinal por delante a 90 minutos que va a ser un duelo muy difícil. Esperamos conseguir la victoria, ojalá podamos estar donde merecemos estar, que es en esa final", concluyó.