La mitad de las federaciones africanas, contra Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mitad de las federaciones que integran la Confederación Africana de Fútbol (CAF) estarían en contra del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que a principios de agosto, cuando arrancó la crisis en el organismo, mostraran "por unanimidad su apoyo" al dirigente suizo.

La aparente unanimidad del fútbol africano en torno a la reelección de Gianni Infantino al frente de la FIFA esconde una fractura interna creciente, según reveló el diario francés L'Équipe. A pesar de que el comité ejecutivo de la CAF reafirme públicamente su apoyo a Infantino, dirigentes y ex altos cargos del continente aseguran que, en una votación secreta, cerca de la mitad de las 54 federaciones afiliadas votarían en su contra debido al desgaste acumulado por la gestión compartida entre la FIFA y la directiva de Patrice Motsepe, actual presidente de la CAF.

Y este es un bastión importante para el suizo, ya que es su mayor fuente de votos (54) después de Europa (55). Cuando arrancó la crisis en la FIFA por la propuesta de Infantino de vender participaciones de competiciones internacionales a inversores privados, el comité ejecutivo de la CAF reafirmó "por unanimidad su apoyo" a Infantino, como hicieron en abril, aunque esta situación habría cambiado.

"Mi estimación es que al menos la mitad está en contra de Infantino. Sí, está la posición oficial, pero, entre bastidores, hay resistencia por parte de las federaciones. En una votación secreta, hoy mismo, seríamos incluso la mitad los que no respetaríamos las instrucciones", afirmó Constant Omari, expresidente de la Federación Congoleña (2003-2021) y antiguo miembro del Consejo de la FIFA, en declaraciones publicadas por L'Équipe.

El diario francés informó de que esta supuesta oposición está liderada por las federaciones anglófonas, mientras que Infantino sí puede contar con el apoyo del marroquí Fouzi Lekjaa, con la organización del Mundial 2030 en el horizonte. Y con él también estarían Egipto, Mauritania, Sudán, Níger, Yibuti o la República Democrática del Congo, cuya presidenta, Véron Mosengo-Omba, antigua secretaria general de la CAF con Motsepe.

Según Omari, "en la CAF, aunque la gente no lo diga, están empezando a hartarse del control preponderante de Infantino sobre Motsepe y la administración". "La historia del árbitro ha sido la gota que ha colmado el vaso", dijo sobre la no participación del árbitro Omar Artan, que no pudo arbitrar en el Mundial en Estados Unidos por ser somalí.

Y Omari cree que África apoya a Infantino por su "benevolencia" a nivel económico y criticó que UEFA no esté cerca del continente africano. "Aquí también el terreno está cambiando. A Infantino le habría sentado muy mal que Motsepe dejara que Artan arbitrara la Supercopa de Europa, en virtud del memorando de acuerdo firmado entre la CAF y la UEFA al margen del último congreso de la FIFA celebrado en Vancouver a finales de abril", dijo.