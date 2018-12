Modric: "Ha sido el año perfecto para mí"

Publicado 22/12/2018 22:08:13 CET

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador croata Luka Modric aseguró que el año 2018 ha sido "perfecto" tras conquistar la 'Champions' y el Mundial de Clubes con el Real Madrid, además de haberse proclamado subcampeón del mundo con su selección y haya conquistado el Balón de Oro.

"Es un título muy importante, nos va a dar confianza para el futuro. Queríamos terminar el año de la mejor manera posible y lo hemos conseguido. Hemos hecho un partido serio desde el primer minuto, estamos contentos por ganar el tercer Mundial de Clubes consecutivo. Me siento bien jugando en esta competición", dijo.

"Es un año inolvidable para mí, ha sido perfecto. Ganamos la Champions, con Croacia hice un Mundial espectacular y ahora logré otro título con el Madrid. Este año es de ensueño, no puedo pedir más", añadió el cerebro balcánico, que abrió la cuenta este sábado con un gran zapatazo.

"Karim (Benzema) me la pasó, controlé y decidí tirar. El año pasado no pude meter gol y este año logré meter el primero. Ojalá lleguen más en el futuro. Me gusta más dar balones a otros compañeros, pero lo importante es dar el máximo y ayudar al equipo en otros aspectos del juego", zanjó.