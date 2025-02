Montse Tomé y la ausencia de Jenni Hermoso: "Todas mis decisiones son por motivos deportivos"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española femenina absoluta de fútbol, Montse Tomé, explicó este miércoles que la ausencia de la delantera Jenni Hermoso en la última convocatoria responde, como "todas" sus decisiones a "motivos deportivos", aunque reiteró que "no hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora en la selección".

"Yo ya me expresé en el juicio, ahora estamos en un contexto diferente, estamos con la cabeza puesta en lo deportivo, las 23 futbolistas que están hoy en la lista son las 23 mejores futbolistas que tienen que estar y todas las decisiones que he tomado y tomo desde que soy seleccionadora llevan detrás motivos deportivos", argumentó Tomé en una rueda de prensa desde Paiporta (Valencia) sobre la ausencia de Jenni Hermoso en la convocatoria.

La delantera madrileña, inmersa desde la semana pasada en el juicio por el beso que le dio Luis Rubiales tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023, tampoco fue citada para estos primeros choques oficiales del año. Sin embargo, insistió en que "no hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora en la selección".

"Todas las jugadoras que con trabajo demuestren cada fin de semana que quieren estar en la selección, tanto mi cuerpo técnico como yo, hacemos todo ese trabajo y dedicamos muchísimo tiempo en eso para poder visualizar todas las futbolistas que tenemos, que son muchas, y no hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora", explicó.

Sí regresa la central Irene Paredes, ausente en esos primeros encuentros. "La conozco muy bien y creo que ha respondido desde el campo con trabajo que quiere seguir estando en la selección. Y es una futbolista que valoramos bien, que sabemos cuáles son sus cualidades y que nos puede ayudar", analizó antes de matizar que busca "ese equilibrio" que de al equipo "dentro y fuera del campo" la imagen que Tomé quiere dar como selección.

"En el alto rendimiento buscamos ganar, tratamos de elegir a las mejores en cada momento, y ahí el contexto selección, que también lo he dicho muchas veces, es muy diferente a un club. Va mucho de unión, de gestión. Hoy tenemos a estas 23 que creemos que nos pueden ayudar contra Bélgica e Inglaterra, pero se han quedado fuera otras que también podrían estar, que han venido antes, que también se merecían estar aquí, que nos han ayudado en el camino para estar aquí. Por nuestra parte, animar a que sigan trabajando", agregó.

En plena semana por el juicio del 'Caso Rubiales' por el beso del expresidente a Hermoso, Tomé admitió que "es obvio que no es algo agradable para nadie, porque es un tema que está en la actualidad y se comenta". "Ha pasado en cada concentración con diferentes temas expuestos y hemos tenido la capacidad para pensar en fútbol, sentir el fútbol y ser profesionales en lo que somos. Es una virtud que tenemos como equipo y lo volveremos a hacer", expresó.

"También han sido días diferentes para mí, no es agradable estar en esa situación, pero a mí se me reclamó para explicar las cosas y eso hice", completó sobre su experiencia personal, antes de mostrarse respetuosa con las opiniones de las futbolistas. "Cada persona puede tener una opinión respetable. Pero yo mantener el mensaje de equipo, de unión, de entendernos y ahí sé que va a estar todo bien", reiteró.

En concreto, se centró en la opinión de Alexia Putellas, quien no comprendió la no convocatoria de Hermoso tras el episodio del beso. "Es una opinión personal. Puedo respetar, entender que tenga una opinión de su compañera, amiga. Es algo que se ha salido un poco de contexto y que no nos tiene que influir en lo que es el equipo, tenemos que centrarnos en los partidos que vienen. Y ahí es donde tenemos tanto mi cuerpo técnico como yo la cabeza", afirmó.

Tomé no quiso valorar el episodio de actualidad en el que la jugadora del Espanyol Daniela Caracas denunció en un comunicado junto a su equipo que Mapi León tocó sus zonas íntimas, al entender la seleccionadora que su opinión "tampoco es algo que pueda decir nada". "Como el juicio, son temas que ya han pasado y tenemos que seguir hacia adelante. Mi cabeza está puesta en Bélgica e Inglaterra, tenemos superilusión en estos dos partidos, con muchas ganas de estar con nuestras futbolistas, mi cabeza está exclusivamente en eso", añadió.

España, vigente campeona de la Liga de Naciones, arrancará su defensa del título ante Bélgica el viernes 21 de febrero (18.45 horas) en el Ciutat de València, mientras que cinco días después tendrá una revancha de la pasada final del Mundial ante Inglaterra en Londres en el mítico estadio de Wembley (21.00). Las 23 internacionales citadas por Montse Tomé se concentrarán el próximo lunes 17 de febrero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

"Lo que espero del equipo cada partido es que seamos España, que compitamos para ganar. Creo que estos últimos cuatro partidos amistosos contra rivales potentes nos han dado ese plus, nos han reforzado en la confianza, nos han hecho creer en las posibilidades que tenemos, que ya creíamos, pero todavía más. Nos han hecho también ver que podemos seguir mejorando, que a nivel europeo cualquier selección te puede ganar si tú no estás los 90 minutos bien, espero que el equipo sea competitivo los dos partidos", dijo.

Finalmente, Tomé expresó que "es un auténtico placer" estar en Paiporta después de los destrozos de la dana. "Ha sido una de las localidades que peor lo ha pasado. Y desde RFEF hemos querido acompañaros, hemos querido visibilizar este momento, porque también creemos que habéis sido un ejemplo de lucha, de valentía, de todos esos valores que también transmite el fútbol y que creo que el fútbol nos ayuda a canalizar", afirmó.

"Se me ha puesto la piel de gallina cuando he venido a Paiporta, ver esa nube de polvo que recubre. Tengo amigos aquí, he estado tres años en Valencia, una ciudad que me encanta. Vivirlo desde fuera fue duro. Lo que me ha llamado la atención es entrar al colegio y ver la cara de sonrisa de los niños. Tienen ganas de ver a la selección aquí, tienen ganas de estar con nosotros, y eso es lo que me llevo", concluyó.