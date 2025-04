Montse Tomé: "El futuro no me preocupa, estoy feliz preparando la Liga de Naciones y la EURO"

VIGO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, dejó claro este lunes que no está preocupada por su "futuro" en el combinado nacional y que está "feliz" preparando los objetivos de la Liga de Naciones y la Eurocopa de este verano en Suiza, mientras que de cara a la visita de Portugal expresó su deseo de que puedan "tener mayor control del juego desde el inicio" en comparación a la victoria por 2-4 del pasado viernes, un triunfo que pidió "valorar".

"El futuro no me preocupa, estoy feliz preparando los objetivos de la selección, la Liga de Naciones y la Eurocopa. El fútbol me apasiona y, al final, eso es lo que puedo controlar y lo hago al cien por cien, lo disfruto y sólo tengo mi mente pensando en esas cosas. Lo demás no me preocupa", zanjó Tomé en rueda de prensa previa al duelo con Portugal de la Liga de Naciones en el Estadio ABANCA Balaídos.

Sobre este duelo, segundo ante este rival en cuatro días, recalcó que conocen "muy bien" a las portuguesas, que plantearon el pasado viernes "un poco" lo que esperaban. "Sabemos que tiene variantes, pero sobre todo nos centramos en nosotras, somos una selección con muchas alternativas y lo bueno es que las 23 futbolistas nos hacen pensar en diferentes escenarios en función de por dónde se va desarrollando el partido", apuntó.

La técnico recordó que cuenta con jugadoras de "una gran experiencia" y que esto les "hará poder resolver cualquier situación en cualquier momento". "Ideamos escenarios y hasta que comience el partido no sabremos exactamente qué puede ser, pero sí pensamos que Portugal es una selección intensa, que su idea siempre ha sido presionar alto porque lo lleva haciendo casi durante todos estos años con este seleccionador, y la capacidad o las cualidades de sus futbolistas es saltar hacia adelante", subrayó.

"Pero independientemente de cómo puedan salir en cuanto a estructura, creo que Portugal va a seguir siendo Portugal. Si genera un contexto más de meterse hacia atrás, también es algo que valoramos porque tienen jugadoras que pueden salir rápido", añadió la ovetense.

En cuanto a lo que pueda mejorar su equipo, espera que pueda "tener mayor control del juego un poco desde el inicio". "España es España y tiene que ser dominadora del juego, que tampoco es fácil con el contexto que nos plantearon de querer cerrarnos mucho por dentro porque saben que tenemos un centro del campo que tiene muchísima capacidad", aclaró, sin olvidar que "siempre hay cosas que mejorar".

De todos modos, calificó de "alto" el rendimiento de la campeona del mundo en Paços de Ferreira. "Hay que poner en valor el ganar 2-4 a un equipo que hasta entonces solo le habían marcado un gol, siendo Inglaterra uno de los rivales. Hemos felicitado a las futbolistas y ellas son las primeras que la asumen y les gusta, pero quieren seguir aprendiendo y mejorando. Tenemos que tener tranquilidad y, sobre todo, ganas, que las hay", aseveró.

ELOGIOS A CLAUDIA PINA

Preguntada por Claudia Pina, Tomé reconoció que lleva "un grandísimo año, con un porcentaje goleador y una influencia en el juego del equipo importantes". "Llevo coincidiendo con ella desde que tiene 16 años, ha destacado mucho en todas nuestras categorías inferiores y siempre hemos validado mucho su potencial", argumentó.

La seleccionadora detalló que decidieron traerla de regreso al combinado nacional cuando "vuelve a ser una jugadora convocable" y después de haber formado del grupo de las 15 jugadoras que habían renunciado hasta que no hubiese cambios. "Hablamos con ella con total naturalidad porque es una futbolista muy sensata, es una buena persona y tiene ganas de ayudar a la selección. Se ve preparada y valoramos su rendimiento desde que creemos que ella nos puede ayudar", puntualizó.

"Cuando volvió fue una alegría para todos y en nuestra cabeza como 'staff' también estaba cómo poder ayudarla a encontrarse bien aquí con nosotros. Desde el primer momento ella lo mostró porque estaba muy convencida de que quería estar aquí y desde que le hemos podido dar minutos ha podido ayudar al equipo. Creo que hizo un grandísimo partido en Portugal. Estamos muy contentos con su rendimiento y lo que aporta al equipo", sentenció.

Por otro lado, la asturiana reconoció el "placer enorme de jugar en España y en Vigo". "Esperamos que la afición se anime, que haya muchos españoles, que haya muchos espectadores de la zona, de las cercanías, y puedan disfrutar con el juego del equipo. Necesitamos a la afición, estamos con ganas de jugarlo y esperamos que todos podamos disfrutar de nuestro juego", apuntó.

"Galicia es una provincia que ha ido evolucionando mucho en el fútbol femenino a lo largo de los años. Cuando yo era jugadora, el fútbol que se practicaba era el fútbol sala y con el tiempo y el trabajo de la federación y los clubes, se fue mejorando y ahora hay un importante número de licencias. Que la selección, la campeona del mundo, pueda estar en Vigo es un escaparate para todas las futbolistas que se quieran iniciar o tener referentes", concluyó Tomé.