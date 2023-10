Montse Tomé: "La situación es la misma con Mapi León y Patri Guijarro, lo respetamos y seguimos avanzando"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española de fútbol femenino, Montse Tomé, abogó este jueves por seguir "avanzando" ya que "la situación es la misma" con respecto a la zaguera Mapi León y a la centrocampista Patri Guijarro, ausentes de nuevo en la convocatoria de la 'Roja' para las jornadas 3 y 4 en la nueva Liga de Naciones.

"Ellas ya me lo transmitieron en Oliva. Creo que hubo comunicación, hubo respeto por todas las partes y ya dije en la rueda de prensa lo mismo. La situación es la misma, lo respetamos y seguimos avanzando. Nosotras ahora estamos con estas 24 jugadoras pensando en los próximos partidos", aseguró Tomé durante una entrevista con el programa 'El Larguero' de la cadena SER.

Así, las dos culés se perderán los inminentes encuentros de España frente a Italia y Suiza, dentro del Grupo A4 en la Liga de Naciones. No en vano, León y Guijarro abandonaron la concentración del mes pasado en Oliva (Valencia), en vísperas de las jornadas 1 y 2 de dicha competición, y que sirvió para acordar la constitución en el seno de la RFEF de una Comisión Mixta para el impulso del fútbol femenino.

"Tengo muchísimas ganas de que todo esté ya en el punto que queremos, en el fútbol, en valorar el éxito que se ha conseguido y todo lo que nos queda por llegar. En la concentración pasada ya fue un reto conseguir que se hablara de fútbol. Lo logramos, ellas hicieron dos partidos con una capacidad muy grande, conseguimos las victorias y ahora vamos poco a poco encontrando ese equilibrio", afirmó Tomé a los micrófonos de la SER.

En este sentido, la entrenadora ovetense se alegró de "que las preguntas que se nos hagan sean de fútbol, de los equipos a los que nos vamos a enfrentar, de las jugadoras que están convocadas para esta fecha FIFA y de todo el trabajo que hay detrás de esta selección, que es mucho".

Tomé abogó por "valorar lo que ellas son, con toda una institución que tenemos detrás que es la Federación Española" e igualmente por "ser un ejemplo en el lado deportivo y también en el lado social". Todo ello a colación del llamado 'caso Rubiales', que estalló el pasado agosto tras el beso no consentido que el ahora expresidente de la RFEF dio a la delantera Jenni Hermoso durante la entrega de trofeos del Mundial.

Habiendo pasado página de aquel episodio, que a la postre costó el puesto a Luis Rubiales y determinó un calendario electoral para la presidencia, Tomé se asienta ahora en el cargo de seleccionadora. "Es un privilegio contar con tanto talento, es un privilegio contar con tanta futbolista profesional capaz de tener lo que necesitamos", remarcó.

"Hemos analizado muy bien a Italia y Suiza, es algo que tenemos en cuenta para seleccionar. Y ahora, viendo estos tres entrenamientos que hemos hecho, vemos que todas quieren entrar en el once. O sea que es complejo, tenemos mucha variabilidad y, por suerte, tenemos un día más", indicó.

"En todas las posiciones tenemos variabilidad, en todas las posiciones tenemos capacidad y hay máxima confianza en las 24, que al final se incorporó una jugadora más, y esto también se lo hacemos ver a ellas", prosiguió Tomé en su discurso.

"Tenemos que buscar qué necesitamos para Italia, qué jugadoras nos dan lo que necesitamos o cómo podemos ocupar mejor los espacios para combatir a esa selección y mantenerlo en el tiempo durante los 90 minutos. Eso es algo que les hacemos ver a ellas, importantes son todas", insistió al respecto.

Mientras, la actual entrenadora de la 'Roja' alabó la adaptación a su nombramiento como jefa del banquillo sustituyendo a Jorge Vilda. "Tenemos la suerte de que cogen rápido los conceptos, el vídeo nos ayuda mucho para después del entrenamiento ver esas situaciones que podemos reforzar y potenciar", explicó.

"Desde que se me comunicó que iba a ser seleccionadora, tuve muy claro lo que quería. Siento que cada entrenador dentro tiene una mirada del fútbol que hay que sentir. Yo la siento de una manera, ya la sentía como jugadora y es la que yo puedo transmitir a las jugadoras. He tratado de rodearme de gente en el 'staff' que me ayudara a dar la máxima profesionalidad y ahí es donde estamos trabajando para ayudar a estas jugadoras a ser cada día mejores", recalcó.

"En la anterior fecha FIFA, parece que sin entrenamiento habíamos conseguido jugar bien y ganar. Pero también les dije: 'No pensar que esto es así, es que tenéis una capacidad ganadora muy grande, tenéis un talento muy grande y todo ese talento lo hay que ordenar'", recordó sobre los triunfos en las jornadas 1 y 2 de la Liga de Naciones.

"La principal diferencia es la toma de decisión, que ahí es donde soy la máxima responsable, pero tengo una manera de trabajar que creo viene bien con su manera de ser. Y ahí tenemos la suerte de contar con las mejores, es ponerlo cada día en el entrenamiento y luego ya en el partido", agregó Tomé.

"Siempre he dicho que me considero una persona diferente [a Vilda]. He tenido la suerte de que en la Federación hayan creído que yo podía estar al frente de esta selección. Lo he hecho con la máxima confianza, con muchas ganas, con mucha profesionalidad y eso lo agradezco. El porqué de si se tomaba una decisión u otra... No he pensado nada, siento que yo he tratado de conseguir las cosas con trabajo", comentó.

"Cuando he tenido el rol de segunda, he tratado de hacerlo de la mejor manera, en las condiciones que se me pedían, y me siento tranquila con todo lo que he llevado a cabo. Además he tenido la oportunidad de aprender y de mejorar como entrenadora, porque también en aquella época era la primera vez que ejercía como ayudante", rememoró de su época con Vilda.

"Me siento una privilegiada y pienso en el ahora y en tratar de plasmar mis ideas, mi manera de trabajar y conseguir ayudar a estas jugadoras a que sean cada día mejores ganando", reiteró Tomé antes de detallar nuevamente cómo se habían fraguado los acuerdos de Oliva.

"En aquel momento necesitábamos hablar, yo creo que con ellas fui sincera y que ellas también lo fueron con nosotros. La base de poder resolver las cosas que había es comunicándolas. Y creo que ellas a mí me conocen a nivel humano, me conocen a nivel profesional también y, bueno, se dio esa situación de falta de comunicación, de falta de entendimiento", contó a los micrófonos de la SER.

"Hablamos y lo cierto es que conseguimos salir adelante, entrenar y luego jugar los partidos, que era lo que necesitábamos; y estuvimos al nivel para poder estar, en esta ventana, con opciones de estar en los Juegos Olímpicos", señaló aludiendo a las victorias primero sobre Suecia y después ante Suiza.

Pero disputar esos duelos pareció por momentos una quimera. "Creo que fueron cosas que no se aclararon bien, porque sí que había hablado con las jugadoras. No había hablado con todas, no quería desvelar con qué jugadoras sí y con qué jugadoras no; tampoco el contenido de esas conversaciones. Y sí sentía que dentro de mi obligación estaba convocar a las jugadoras", argumentó sobre incluir a León y Guijarro.

"Eso hizo que al final pudiéramos vernos y estar allí, hablar y decirnos todo. También vi que salía en medios de comunicación que yo estaba fuera y eso son cosas que a mí, desde la Federación, nunca me transmitieron. Las jugadoras vinieron con esa situación de desconcierto, de no saber; pero estuvimos allí, hablamos y todo se fue arreglando porque se veía que no era un tema deportivo, se veía que era una situación que nos había superado, que se tenía que arreglar en otros lados y así es como lo fuimos solventando y aclarando", concluyó Tomé.