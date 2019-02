Morata: "Vamos a pelear LaLiga hasta el final mientras haya posibilidades"

Publicado 24/02/2019 18:46:22 CET

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El futbolista madrileño Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, ha afirmado este domingo que él y sus compañeros van "a pelear hasta el final mientras haya posibilidades" de ganar el título de LaLiga Santander, después de que los colchoneros hayan vencido por 2-0 al Villarreal CF en la 25ª jornada.

"Es muy difícil. El Barcelona es un grandísimo equipo y nosotros vamos a pelear hasta el final mientras haya posibilidades. Jugando como un equipo y luchando todos juntos, hasta que no haya más puntos por jugar, vamos a pelear", comentó Morata ante los micrófonos de beIN Sports.

"Muy contento por los tres puntos. Necesitamos ganar todos los puntos posibles aquí en nuestro estadio y estoy muy contento hoy", insistió el ariete colchonero, autor del primer gol contra el Villarreal para un triunfo que permite al Atleti seguir soñando con alcanzar el liderato del Barça.

Además, Morata bromeó tras marcar su primer tanto con la camiseta rojiblanca, después de que en citas anteriores le hubieran anulado goles desde el VAR. "Hasta que no he visto a todos la árbitros en el campo que estaban dando gol, no lo he celebrado tanto. Pero lo importante son los tres puntos, muy importantes para nosotros... y a seguir para adelante", dijo.

Por último, elogió el 2-0 que fue rubricado por Saúl Ñíguez. "Ha sido un golazo. Es un crack Saúl. Ahora, a pensar en el próximo parido; si estamos todos juntos y jugamos como lo venimos haciendo, va a ser muy difícil que nos ganen", aseguró Morata.