Morientes, sobre Haaland: "Si llega al Real Madrid, se tendría que adaptar al club y no al revés"

El exfutbolista Fernando Morientes, en una campaña de Grefusa. - APPLE TREEE

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista español Fernando Morientes, que vistió la camiseta del Real Madrid de 1997 a 2003 y en la 2004-05, defendió este viernes que los dos candidatos a la presidencia del club merengue, Florentino Pérez y Enrique Riquelme, "quieren lo mejor" para la entidad, al mismo tiempo que dijo que si Erling Haaland ficha por el conjunto blanco, "se tendría que adaptar" al equipo y no al revés.

"Lo estoy viendo desde un plano muy ilusionante. Soy madridista y me gusta ver este movimiento, el debate es democrático. Yo no me iría a 20 años, pero cada 3 ó 4 años debería haber este tipo de debate sano, de ver qué es lo mejor, de candidatos. Los dos quieren lo mejor para el Madrid, no me cabe ninguna duda. Me está pareciendo muy entretenido, hay compañeros míos en el Real Madrid que están en alguna candidatura, otros en la otra, lo estoy viendo desde la barrera", valoró el exdelantero, que se suma a la iniciativa de El Piponazo de Grefusa, que lanzó la campaña 'Momentazos'.

Así, el extremeño está "tranquilo" y "feliz", pendiente de las elecciones en el club blanco, que se celebran este domingo, y "con mucha expectativa". "No tengo la fortuna de ser socio, mira que lo he intentado, pero es muy complicado serlo, y estoy desde mi aspecto madridista viendo a ver qué es lo que pasa el domingo", señaló.

Y si fuera socio, no tendría aún claro su voto. "Esperaría hasta el sábado por la noche para decidir. Toca escuchar, es como la política. No puedes tener el voto claro desde ya cuando suceden tantas cosas y tan rápidas, cosas buenas y cosas malas. Tienes que tener muy claro tus líneas rojas, tus líneas blancas, y lo que te gusta y lo que no", explicó.

"Si hay cosas que no me gustan, no lo votaría, aunque saliera el sábado por la noche y por mucho que me hubiese seducido lo anterior. Esto es una cosa muy particular, muy de pensar. Me gustaría que hubiese cuatro o seis candidatos, pero solo son dos, aunque sé que quieren lo mejor para el Real Madrid, el voto va a estar bien puesto en cualquiera de los dos sitios", agregó.

Finalmente, Morientes valoró la posible llegada de Haaland, fichaje que anunció Riquelme si es elegido presidente este domingo, y que posteriormente desmintió el Manchester City. "Siempre he dicho que los grandes jugadores siempre conectan bien, solo hay que delimitarles sus funciones dentro del campo y esto ha sido el Real Madrid toda la vida, no es una cosa nueva", advirtió.

"Si Haaland llegase, se tendría que adaptar a todo lo que hay. Haaland se tendría que adaptar al Madrid y no el Madrid a Haaland, que es muy importante. Hay jugadores que llevan mucho tiempo, jugadores que son muy importantes y después ya esto es decisión del entrenador, de la dirección deportiva, del presidente. Si viniese, veríamos cómo encaja o si se quedan todos los que están", concluyó.