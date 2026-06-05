Morientes: "Hay veces que en Mundiales son más importantes jugadores que no están en el radar"

Fernando Morientes durante la presentación de la campaña 'Momentazos' de 'El Piponazo de Grefusa' - APPLE TREE

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista español Fernando Morientes sabe que en España la gente se ilusiona "rápidamente" y más con un acontecimiento como el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una competición donde ve a la selección nacional como "una de las favoritas" y donde "jugadores que no están en el radar" puede ser los que resulten más decisivos que las teóricas estrellas.

"Aquí en España si algo tenemos es ilusión y nos ilusionamos rápidamente, y con este tipo de acontecimientos mucho más. El Mundial es un acontecimiento que todo el mundo espera y tiene un significado especial para la gente", resaltó Morientes tras un acto con 'El Piponazo de Grefusa' con motivo del lanzamiento de 'Momentazos', una campaña que celebra los recuerdos y rituales que acompañan cada gran torneo de fútbol

Al exdelantero no le preocupa demasiado el 1-1 encajado este jueves en el amistoso ante Irak porque "no son partidos para sacar conclusiones". "No lo catalogaría de partidos importantes, son preparatorios y siempre digo que son como entrenamientos para conseguir un poco el proceso de entrenamiento hasta llegar a adaptarse allí en Estados Unidos y México", comentó.

"Este tipo de partidos sirven para entrenar y no para sacar conclusiones porque es muy difícil. Salieron jugadores que a lo mejor muchos no van a ser titulares en el primer partido para que vayan teniendo sensaciones y cogiendo automatismos con otro tipo de jugadores, y que vayan sintiendo esa presión que se siente en los momentos importantes", añadió al respecto.

De todos modos, ve a España como "una de las favoritas" junto a Francia, que tiene "una selección potentísima", Argentina, o una Brasil que "no va a ser la de otros años". "Todo este tipo de selecciones que tienen historia y grandes nombres, las pongo en el vagón de delante. Y después siempre hay alguna que es revelación y alguna que es decepción, que es lo que no queremos. Queremos que España siga pasando eliminatorias y que, como mínimo, se plante en una semifinal y después todo puede pasar", consideró.

A Morientes le gusto mucho la selección que lleva Luis de la Fuente, al que siempre ha "defendido mucho porque conoce a los jugadores a la perfección". "Respeto mucho las decisiones de la jerarquía. A todos nos gustan más unos que otros, a mí me ha gustado mucho Moleiro, Fornals, pero ¿y a quién quito? En una lista de 22, 25 jugadores, no sobra a nadie y tampoco hace falta nadie", opinó el exjugador del Real Madrid, Valencia CF o Liverpool FC.

Y sobre el estado físico de Lamine Yamal y Nico Williams, desearía que ambos llegasen al Mundial "en su mejor momento y en su mejor versión". "Pero no sólo ellos, sino cualquier jugador. Yo estoy convencido de que dos jugadores no van a hacer campeona a la selección. De hecho, si una cosa me gusta de De la Fuente es que ha montado un equipo, y cuando hablamos de equipo, hablamos de 11 jugadores más los que estén en el banquillo", puntualizó.

"ME ENCANTARÍA QUE OYARZABAL Y FERRAN ME PASASEN EN LA LISTA DE GOLES"

"Tengo la fortuna de haber jugado dos Mundiales y puedo decir, con conocimiento de causa, que hay veces que son más importantes gente o jugadores que no piensas y que no están en el radar, que después son tremendamente importantes para conseguir los objetivos. Evidentemente, estamos hablando de Nico y de Lamine, que me atrevería a decir que hoy por hoy son los jugadores, no sólo más desequilibrantes de la selección española, sino de muchas que van a ir a este Mundial", agregó Morientes.

También elogió a Mikel Oyarzabal porque tiene "debilidad por los de arriba". "De Oyarzabal se han dicho muchas cosas, como que no era delantero y es delantero centro, mediapunta, jugador de banda, lo tiene todo y ha hecho un trabajo tan bueno para la selección que se ha eliminado un poco ese debate que en un momento existió del delantero centro. Ferran Torres y Oyarzabal tienen 24 goles, yo 27, y me encantaría que los dos me pasasen en este Mundial", remarcó.

Preguntado por Víctor Muñoz, extremo del CA Osasuna, piensa que podría ser una opción titular "si hubiese problemas". "Tiene algo muy importante y tienes juventud, talento y un poco de desborde arriba, algo parecido a lo que le pasa a Lamine y Nico. Son ese tipo de jugadores que en partidos cerrados son muy interesantes. Puede asentarse él (en el once) y puede asentarse cualquiera, el problema de un Mundial es que dura muy poco y hay momentos muy determinados en los que te cambia la suerte para bien o para mal rápidamente", expresó.

Morientes no duda de que la selección en la que él estuvo podría plantar "cara, seguramente" a la actual si estuvieran "al nivel de entrenamiento" que existe en estos momentos en el fútbol. "El fútbol ha evolucionado para bien en ese sentido, hay mucha más preparación física que en nuestra época, mucho más profesionalismo, entre comillas, y evidentemente si pusiésemos al mejor nivel en aquella época y esta, a lo mejor esta está un punto físico por encima, pero creo que en calidad podríamos dar partido", opinó el exdelantero.

Finalmente, a modo de consejo, le diría a alguno de los internacionales que va a vivir su primer Mundial que se parase a "pensar un par de horas lo que va a pasar en su carrera futbolística". "Que disfrute ese momento porque el tiempo pasa muy rápido y de repente te ves aquí rodeado de periodistas con 50 años pensando en lo que pasó en Francia y en Corea. Mi consejo para ellos es el de disfrutar el momento y si sale bien, fenómeno, y si sale mal, disfrutar igualmente", sentenció.