José Mourinho, Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El técnico del Real Madrid reclamó el penalti a Bellingham

"Hemos perdido, tenéis algo de que hablar hasta el miércoles"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, criticó la actuación de Soto Grado este sábado aunque apuntó que no era "excusa" para la derrota de su equipo (1-2) ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu, "la gran historia" que contar, y no el enfado de Arda Güler o los pitos a Vinícius.

"Estábamos jugando contra un equipo que acumulaba gente en defensa, que no tocaba el balón cuando la recuperaba, era jugar directo, nos faltaba presencia en el área. Pensé que Espí sería una solución, contra un equipo que nos ha dado un partido diferente a todos los que han venido. Estaban Bernardo y Arda, parecidos, de tener balón, pero el equipo no estaba encontrando espacios", dijo después del encuentro, sobre el cambio del turco. "Mi sensación es que cuando el Real Madrid pierde, esta es la gran historia, tenéis algo de que hablar hasta el miércoles. El entrenador se ha equivocado, el Madrid ha jugado mal, contra el Alavés en el Bernabéu. No necesitáis de inventar que Arda se ha marchado cabreado, que Vinícius ha sido pitado, que yo he sido pitado. Historias se buscan, un poco de pimienta, cuando las cosas van bien", añadió preguntado también por el brasileño.

El técnico del Madrid lamentó falta de "frescura" en su equipo y también señaló al colegiado. "Quique ha hecho su planteamiento, que no era sorpresa para nosotros. Hemos entrenado con la intención de habituarnos a jugar contra un equipo que iba a defender como ellos. Han tenido la suerte también del árbitro ser muy permisivo con los tiempos. No quiero ir lejos, pero hay una regla que si el banquillo mete un balón al campo, es roja al entrenador", apuntó.

"Son dos veces que meten un segundo balón en el campo, no ha sido Quique pero el árbitro ha sido muy permisivo con esto, con los cinco segundos, y ellos han sabido tranquilizar el ritmo de juego, reducir el tiempo de juego útil. Nos han complicado la vida. Lo único que reprocho que es feo son los dos balones metidos en el campo para parar el partido. Eso ya nadie lo hace en el fútbol", añadió.

Mourinho habló además del penalti que corrigió el árbitro con el VAR, en los últimos minutos, y que terminó además con la segunda amarilla a Jude Bellingham. "El penalti, he visto en el banquillo y me ha parecido dudoso, pero Jude dice que penalti, después del partido. Cuando él lo dice, yo tengo que pensar que es penalti, le ha tocado dice", confesó.

"Este árbitro vamos a ver quién expulsa la temporada que viene, porque hace dos fue Mbappé, la pasada Vinícius, esta temporada Jude, a ver si la próxima le toca a Courtois, este árbitro le gusta demostrar su poder, que es un fenómeno, no quiero decir que perdemos por el árbitro. A no ser que el penalti, es penalti como dice Jude. Yo estaba enfadado porque hay cosas que están tipificadas. No da amarillas. No me gustó para nada el trabajo del árbitro, pero hemos perdido por nosotros, por mí que soy el jefe", añadió.

"He sentido al equipo poco fresco, pero si cambias muchos jugadores, tienes el riesgo de que las cosas no van bien. He querido dar un poco de descanso a Diomande, a Bernardo. Responsabilidad es mía. Hemos perdido puntos que no podíamos perder pero mañana trabajo. Estoy para intentar ayudar a los jugadores, hay veces que lo consigo y otras que no. Me falta ver el partido, el análisis, necesito buscar respuestas. Hay una clara para mí, que es que ha faltado frescura física. Hemos jugado contra un equipo que se ha organizado solo para defender y ver si salía algo en el contraataque", terminó.