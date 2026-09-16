Mourinho: "Después de no 'matar' los partidos parece que pasamos a la comodidad"

Jose Mourinho saluda a Martín Anselmi durante el Elche CF-Real Madrid de LaLiga EA Sports 26-27 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, admitió que le resultaba complicado "saber por qué" su equipo se desconecta en las segundas partes como le sucedió este martes ante el Elche CF y reconoció que parece que sus jugadores pasan "a la comodidad" después de "no 'matar'" partidos que tienen controlados, aunque puntualizó que su preocupación sería "gigante" si jugasen "mal del minuto 1 al 90".

"Más difícil saber por qué, pero fácil de entender que partidos que parecen acabados, en los que tenemos tres, cuatro, cinco oportunidades para 'matar' y no los 'matamos' y después de no 'matar' parece que pasamos a la comodidad y a no controlar, parece que entramos en una dinámica de 'Ok, no hemos marcado, pero está acabado'. Es dejar las cosas ir cuando todo parece fácil", expresó Mourinho en rueda de prensa.

El de Setúbal recordó que equipos como el Elche CF "van hasta la última" cuando juegan contra el Real Madrid y celebró que cuando están los puntos perdidos, su equipo "reacciona y gana". "La cosa buena también es que en los partidos de Real Madrid que nadie se aburre porque son muy divertidos", añadió irónicamente.

Mourinho volvió a elogiar a Carlos Espí, autor del gol de la victoria en el minuto 91 y que "lo está haciendo bien y dando una contribución importante al equipo". "Es un chico con una gran motivación, pero tiene por delante no es un jugador normal y jugar con los dos juntos no es fácil porque después no tenemos jugadores por bandas que son jugadores típicos de 4-4-2 y el equipo pierde equilibrio", advirtió.

De Yan Diomande, celebró que "está creciendo físicamente" y que "también crece en el entendimiento con sus compañeros". "Tiene muy buena capacidad e inteligencia porque no es fácil jugar 90 minutos con una amarilla y ha hecho un gran trabajo para el equipo, estoy contento", subrayó.

Por otro lado, dejó claro que Arda Güler "no es imprescindible". "Nadie lo es. Cuando hago los dos primeros cambios de Bellingham y Brahim, los hago exactamente porque es el momento en que estamos perdiendo el control. Arda ha hecho un trabajo en la organización defensiva muy bueno, se ha posicionado siempre muy bien y después estaba cansado como 'Vini'. Jugó hoy en esta posición que se puede llamar de '10', pero al final la posición es todo el campo y también estaba bajando su intensidad", detalló.

También le gustó la pareja Tchouaméni-Valverde. "Cuando el equipo ha estado bien, ellos han estado muy bien, con buen equilibrio, y hemos salido de la presión fácil. Ellos trabajan bien la presión alta y hemos salido con mucha calidad. Han hecho un trabajo muy bueno", consideró el preparador madridista.

Al luso le gusta "mucho" que su equipo marque goles, pero que no le gusta "regalar el control de los partidos", lamentando que el Elche marcase sus goles cuando entregaron "el control del juego". "Anselmi ha hecho cambios que modificaron su estructura. Podía haber perdido de 4, o de 5, pero no ha tenido miedo, ha tenido coraje y nos ha complicado la vida. Después, tenemos un banquillo con muchas soluciones y en 10 minutos las hemos tenido muy peligrosas para ganar tres puntos", indicó, advirtiendo el aspecto defensivo no le preocupa exclusivamente para el derbi del domingo sino "en cada partido".

"Si nosotros jugamos mal del 1 al 90, pues la preocupación es gigante, pero cuando tenemos periodos 'top' y grandísima calidad y tantísimas oportunidades de gol, después tenemos un periodo no proactivo, un periodo pasivo de expectativa de bajar intensidad, que obviamente preocupa, pero hemos ganado y crédito para ellos", sentenció Mourinho.