Mourinho: "Hacer algunas cosas mal me permiten pensar en conjunto con los jugadores"

José Mourinho - Europa Press/Contacto/Acero
MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha afirmado que "hacer algunas cosas mal" durante un partido veraniego no es alarmante porque "permiten pensar en conjunto con los jugadores", a colación de su gris triunfo de este sábado por 1-2 contra el Ferencvaros en su cuarto duelo amistoso de pretemporada.
"Primero agradecer a Ferencvaros este entrenamiento muy bueno. Ellos tienen sus cinco partidos de Europa League ya jugados, con un par más de campeonato [liguero]. Se ve que tienen una intensidad de juego alta y bien. El entrenamiento muy bien", declaró Mourinho a Realmadrid TV.
"Más importante que hacer todo bien es también hacer algunas cosas mal, que me permiten pensar en conjunto con los jugadores, analizarlas y mejorar siempre. Un ejemplo muy simple: en un partido de Liga si estás ganando 2-1 al minuto 47, no haces un pase vertical, no pierdes el balón y no terminas el partido con una falta peligrosa como ha sucedido. Al minuto 47 tienes que saber lo que tienes que hacer", reflexionó.
"Todos estos pequeños errores que se acumulan en estos partidos es algo bueno para mí", apostilló el técnico portugués. "Me gustó más el primero que el segundo tiempo, no me sorprende. El primer tiempo es un equipo con el que vamos ya trabajando, hemos jugado un par de partidos antes y más conexión entre los jugadores que estaban en campo, muy buen control del partido", subrayó el entrenador del Real Madrid.
"En el segundo tiempo entra Vini [Jr.] y entra Bernardo [Silva], que no tienen minutos y tienen un par de días de entrenamiento. También hemos cambiado de posición a Endrick y hemos perdido un poco la organización del juego", admitió desde el Groupama Aréna de Budapest.
Luego personalizó su análisis en Vinícius. "La cosa más importante es la renovación. La renovación es alegría para él, obviamente, pero es alegría para todos nosotros. Poco entrenamiento, él y Bernardo son jugadores que, como los otros han hecho un par de semanas atrás, entran al partido ya cansados, entran al partido ya sintiendo en las piernas el cansancio del trabajo que hemos hecho", reiteró sobre ambos jugadores.
"Yo no me esperaba que Vini hoy corriese con el balón 50 metros e hiciese gol. Es un proceso, seguramente el próximo miércoles estará mejor y el próximo domingo en Gelsenkirchen estará todavía mejor", se refirió Mourinho a la próxima cita de los merengues ante el Schalke 04.
"Bernardo es muy importante, pero el pobre es otro que ha tenido vacaciones. Es un perfil de chico le hace bien a la cabeza no hacer nada durante el periodo de vacaciones, que se ha presentado en una plataforma de forma física bastante inferior y tiene que crecer", recalcó Mourinho.
Aun así, definió al portugués como "un jugador tremendo". "Nos da salida del balón si juega más bajo y si juega en la posición '6' u '8' nos da una gran salida del balón. Después durante el partido he entendido que le estaba faltando un poco de fuerza física y lo adelanto a la posición '10' y meto a Cestero para dar un poco más de estabilidad ahí", afirmó.
"Posición 10 es otra posición que Bernardo está confortable, es uno de estos que un jugador te hace tres o cuatro posiciones y para un entrenador es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los más infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo [Goes], Militao, Ferland [Mendy], jugadores lesionados que no espero recuperar en las próximas semanas. Necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones", terminó.