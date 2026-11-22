José Mourinho, Real Madrid CF - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, confesó que esperaba un "partido complicado" y que tuvo que "arriesgar" para remontar (2-1) al RC Celta en el Santiago Bernabéu, explicando las dificultades de una jornada después de parón por selecciones.

"Pensaba que sería un partido complicado, no tan complicado, de ganarlo como lo hemos ganado, pero pensaba que era complicado. De un lado, un muy buen equipo, que no ha tenido jugadores internacionales, que ha trabajado junto. De otro, un equipo que unos llegaron martes, otros jueves, otros en avión 12 horas para llegar el viernes", dijo en rueda de prensa.

"Normalmente, lo ideal después de selección es jugar el domingo, pero no se podía con Champions el martes. Me esperaba un partido difícil. He visto gente en sufrimiento físico, y gente que se ha superado, y encontrado fuerzas en la mentalidad, el grupo y la voluntad de ganar. Quiero jugar siempre más y mejor pero estoy orgulloso del grupo que son", añadió.

El técnico luso fue preguntado por Carlos Espí, de nuevo decisivo como autor del 2-1, con solo unos minutos sobre el césped. "No quiero decir que no puede jugar 90 minutos, pero el estilo de juego que el equipo tiene es más asociativo, de movimientos profundos de atacantes, y Carlos es un jugador de área", afirmó.

"Cuando atacamos a un equipo que solo se defiende, en ese tipo de juego, es terrible, tiene una calidad, de cabeza, de espalda, muchas calidades. La historia del fútbol está llena de jugadores como él, decisivos sin jugar muchos minutos. Carlos está feliz de estar en el Madrid, sabe que está evolucionando como jugador, que tiene el respeto de entrenador, compañeros y aficionados", añadió. Por otro lado, Mourinho volvió a lamentar la presión que ejerce la afición blanca sobre su equipo con los pitos. "Yo no estaba haciendo una crítica, no lo haré nunca, los aficionados son soberanos, pero es más difícil. Es más fácil jugar con apoyo que contra tu estadio. Hay que saber jugar con esa situación, no ayuda, pero es una característica de jugador del Real Madrid, aguantar este tipo de presión", comentó.

Además, el preparador de los blancos elogió a Thibaut Courtois como "el mejor portero del mundo desde hace unos años" y con diferencia, y valoró los riesgos que tenía esta jornada, de nuevo obligados a remontar esta temporada. "Hay un día que no vas a remontar. Y otro tipo de riesgo, después del 2-1, el Celta intenta igualar, no tenemos más cambios y tenemos en campo cuatro atacantes, y dos de centro de campo también ofensivos. Todo tiene riesgo, con 1-1 arriesgamos", dijo.

"Por eso lo ideal es jugar bien desde el primer minuto, ya lo hemos hecho muchas veces, hoy no. He tenido sentimiento de que no estaban al 100% de concentración. Los equipos con jugadores en selección que jugaron hoy, el Arsenal, el Chelsea, el City, el Porto, el Bayern, no ganan. Son periodos difíciles, prefiero tener esta acumulación de partidos que tenerlos fuera sin ningún control", añadió.

Además, Mourinho desveló que Vinícius será titular el martes en Champions y explicó que no pueden jugar en 4-4-2, con Espí y Mbappé en ataque. "La realidad es más difícil, cuando perdemos balón tendría que entrar yo y cortar la transición con una hostia a alguno. Jugar con dos atacantes puros, tus alas tienen que defender muy bien por dentro. Si marcamos 15 minutos antes del final, no ganamos, con lo que estaba en campo", zanjó, mandando un "abrazo gigante" a la familia de Jesús de Miguel y calificando de "honor" que Rafa Nadal, por su "persona" más que por su carrera, sea nuevo miembro de la Junta Directiva del Madrid.