José Mourinho, entrenador del Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha asegurado que necesitan a Vinícius, pero ha advertido de que ningún futbolista juega "por decreto" y que "no hay privilegios" en el equipo, además de instar a "empezar bien esta semana con tres partidos", que iniciarán este sábado ante el RC Celta en el Santiago Bernabéu.

"Titular, desde el banquillo, en la grada, da igual. Es una cosa extraña, porque hace un par de semanas hablaban de Vinícius como si Vinícius fuera el problema gigante que el Real Madrid tenía, y después de meter goles contra Singapur y contra Japón ya no paramos de hablar de Vinícius. Lo que digo de Vinícius hoy es lo que dije de Vinícius cinco semanas atrás. Es un jugador increíble, lo queremos, lo necesitamos. Aquí no tenemos jugadores con privilegios ni jugadores que tienen que jugar por decreto, aquí tenemos un grupo de gente que trabaja para el Real Madrid", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, dejó entrever que no le gustaron sus declaraciones autocríticas sobre su inicio de temporada. "Ha hecho sus valoraciones, su autoanálisis. A lo mejor podría haber dicho... No me gusta criticar la honestidad. Ahora vamos a llegar a una situación en el campeonato donde cada punto perdido y que se gana será decisivo. Ahí es donde Vinícius puede hacer una gran diferencia y ser decisivo. A veces hay este tipo de jugador del que el vestuario no está enamorado y no lo tiene como uno de ellos, y Vinícius es exactamente lo contrario. Él está muy empeñado en volver a ser decisivo para Real Madrid como lo ha sido muchos años", indicó.

"El inicio de la temporada ha pasado, era verano, ahora es otoño-invierno, el periodo que nos interesa. El periodo de verano ha pasado y por lo tanto tengo poco que decir de las declaraciones de Vini. Es importante cómo se prepara para este periodo crítico, muy difícil. La Copa del Rey está llegando, son tres competiciones para jugar; después viene la Supercopa, esperemos, con dos partidos; viene esta acumulación por anticipar el partido que deberíamos jugar en febrero... Queremos un buen Vinícius y es lo que esperamos", añadió.

Sobre el estado físico del equipo, explicó que "los jugadores se lesionan menos... hasta ahora", y les dio el "mérito" de estar bien. "Esta cuestión de estar bien físicamente no es mucho mi modo de pensar; cuando se está bien estamos hablando de una situación multifactorial, del mismo modo que cuando se está mal tampoco me gusta decir que se está mal porque físicamente, emocionalmente o tácticamen se está mal. El bien y el mal son multifactoriales. Los resultados buenos que hemos tenido en el último mes son también multifactoriales. Tenemos buena comunicación, nos entendemos bien, tenemos nuestras ambiciones, tenemos nuestras dificultades y todo lo estamos afrontando como grupo. Recuerdo las dos derrotas que hemos tenido y el ambiente que hemos vivido juntos en esos momentos difíciles, y no era muy diferente de lo que estamos viviendo con los buenos resultados. Estamos bien globalmente", expuso.

"El Real Madrid tiene que tener una plantilla fuerte, una plantilla con soluciones, donde el entrenador no esté preocupado porque un jugador se haya lesionado o haya llegado cansado de la selección. El Real Madrid tiene que tener una plantilla con muchos jugadores buenos. Esta historia de si es titular, suplente, juega, no juega... Es suplente hoy, es titular mañana, y después es suplente otra vez, y después ni suplente, porque llegarán otros jugadores que obligarán a dejarlo en la grada. Yo quiero jugadores que me den opciones de hacer una gran temporada, no quiero once jugadores buenos, quiero muchos", recalcó.

En este sentido, el técnico portugués afirmó que están "todos para jugar". "Tenemos tres partidos en ocho días, después tenemos tenemos otros la próxima semana, después terminamos un ciclo jugando contra el Arsenal, dos días después de jugar en Bilbao, y este será tres días después de jugar en San Sebastián. Es un calendario pesado y por eso hablo de plantilla y no del once titular. Yo no he visto a ninguno de los míos llegar y a la pregunta más básica, '¿cómo estás?', ninguno me ha respondido 'estoy cansado', y esto es una buen señal, una señal de que a lo mejor, incluso estando cansado, quiere jugar. El caso de Fede ha sido muy bien gestionado en Uruguay, el último partido ni 45 minutos jugó, pero obviamente estamos hablando de un viaje intercontinental, pero la gente quiere jugar", manifestó.

En otro orden de cosas, Mourinho confesó que espera que Endrick siga en el equipo. "El Real Madrid es más importante que Endrick. Yo quiero mucho a Endrick, es un niño fantástico, tengo mucho cariño por él, pero para mí el Real Madrid es más importante que Endrick. El Real Madrid lo necesita, el entrenador del Real Madrid lo necesita. Después, el Real Madrid como estructura superior, mis superiores, deciden una cosa diferente, y en el fútbol de hoy lo hay que respetar. Pero la estructura superior del Real Madrid sabe que para mí Endrick es importante", aclaró.

Respecto al turco Arda Güler, aseguró que "está jugando muy bien, existe evolución en su juego, una evolución natural de un niño que cada vez es menos es niño y cada vez más es hombre". "Es una evolución natural de un supertalento que sigue haciendo cosas que siempre ha hecho y que hace cosas que nunca había hecho. Por eso se está transformando en un jugador cada vez más completo y superimportante para el Real Madrid, que quiere tener los mejores jugadores del mundo. La renovación la veo con toda la naturalidad, porque Arda quiere estar mucho tiempo en el Real Madrid. Ahí se junta el club más grande del mundo con uno de los mejores jugadores", explicó.

Por otra parte, afirmó que el Celta "es mucho mejor que los puntos que tiene". "Es un equipo que temporada pasada nos ganó aquí en el Bernabéu, que está jugando en Europa, y a lo mejor jugar en Europa le está quitando algunos puntos. Pero mañana este factor no existe. Ellos han tenido prácticamente a todo el equipo para trabajar durante estas dos semanas y se van a presentar, como siempre, organizados y ambiciosos. Encaja pocos goles porque es defensivamente muy organizado, saben cómo hacerlo, saben cómo presionar... Para mí es un muy buen equipo y es un partido muy importante para nosotros. Hemos estado mucho tiempo fuera del Bernabéu, pero lo hemos hecho bien, hemos sacado todos los puntos que teníamos que sacar. Hoy es el primer día que tenemos a todos los jugadores juntos por primera vez para entrenar. Estamos hablando de 30 horas antes del partido, pero estamos bien. Y la gente está feliz de volver a estar junta, de volver a jugar en el Bernabéu. Vamos a intentar empezar bien esta semana con tres partidos y sacar tres puntos", subrayó.

Preguntado por el equipo de su primera etapa madridista, Mourinho reconoció que no le gusta comparar. "Era un grupo que quería mucho ganar, sacrificarse para ganar, y lo dio todo, y que por circunstancias del momento, también de mi propio perfil en ese momento, fue una relación que en la última temporada se fue transformando. Por mi feeling del perfil que yo había metido en cuanto a líder, sentía que el trabajo estaba hecho y era mejor para el club una nueva etapa con un entrenador de un perfil diferente al mío. El club no pudo haber elegido mejor el entrenador que me sucedió. Regresé a Inglaterra, a un club que ya conocía, volví a ganar la Premier. Ha ido muy bien para todos. No quiero comparar, pero son grupos supertalentosos los dos", aclaró.

El preparador blanco no quiso hablar de la posible incorporación de J.J. Gabriel. "Tengo feeling con mis jugadores, con los jugadores que tengo a mi disposición, no tengo feelings con jugadores que no trabajan conmigo", dijo, sin valorar tampoco la marcha de Cristiano Ronaldo de la selección. "Como portugués, la única cosa que digo es que quiero que Portugal gane siempre. Después, me limpio las manos y no hablo", finalizó.