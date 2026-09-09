Mourinho: "Vinícius no está a tope y él lo sabe, pero está trabajando más que nunca"

José Mourinho, entrenador del Real Madrid CF, habla con Vinícius Júnior, ante el Inter de Milán en la Champions League 2026/27. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, destacó que Vinícius Júnior "no está a tope" y el jugador "lo sabe, pero está trabajando más que nunca" para ser ese jugador que "decide y gana partidos", por lo que "merece todo" su respeto.

"No critico a la afición, yo hablo de mi relación con Vinícius, y merece todo mi respeto. No está a tope, lo vemos todos y él lo sabe, está trabajando mucho para ser el Vinícius que decide partidos, está trabajando más que nunca", dijo el portugués en la rueda de prensa posterior a la victoria por 2-1 sobre el Inter en Champions.

Sobre el brasileño, Mourinho defendió que "las pocas veces que no ha podido compactar era por fatiga", ya que "no es fácil". "Pero ha tenido una entrega muy buena. Respeto muchísimo a este Vinícius, ya llegará el momento en el que decida y gane partidos", auguró.

"No comentaré interpretaciones del público hasta mi último día aquí. He dado un beso a Vinícius y ese beso significa respeto. Va a tener siempre mi apoyo, pero eso no significa que va a ser titular en cada partido. El 'Vini' que está a tope habría matado el partido. Lo ha dado todo", zanjó sobre el extremo.

El técnico de Setúbal analizó un encuentro que podría haber acabado "5-1 ó 6-6". "Hemos creado más, ha sido un partido loco, una locura que no me gusta. Me gusta marcar 5, 6, 7 goles, pero tener control absoluto y no necesitar de un portero increíble", elogió a Thibaut Courtois, el que, para él, debería haber ganado el MVP del partido.

"Es difícil jugar hoy con Trent (Alexander-Arnold), sus características son completamente diferentes por ser lateral. Ha jugado muy bien, ha interpretado muy bien. Pero no es un jugador de centro del campo, es necesario un motor completamente diferente a su motor, y lo ha dado todo. Se lo agradezco y también a (Aurélien) Tchouaméni, que no había completado ni un solo entrenamiento con el grupo", agregó el luso.

Finalmente, comparó a la afición del Real Betis con la del Real Madrid a nivel de exigencia, después del 1-0 a favor de los verdiblancos en la última jornada liguera. "El Betis es un gran club, pero esto es el Real Madrid, hay otro tipo de exigencia", defendió, antes de alejarse de cualquier polémica con el madridismo. "No estoy enfadado con nadie", zanjó.