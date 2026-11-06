Mourinho, sobre Vinícius: "Nunca voy a perjudicar al equipo para beneficiar a un jugador"

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, defendió este viernes, preguntado por la situación del brasileño Vinícius Júnior, que "nunca" va a "perjudicar al equipo para beneficiar a un jugador", aunque reconoció que hay que "continuar trabajando" con el futbolista, al mismo tiempo que aseguró que al uruguayo Fede Valverde "le ha dado un sentido de responsabilidad" ser capitán, aunque "no es algo fácil".

"No puedo comparar con el Valverde de la temporada pasada porque no lo conocía, pero desde que empezamos a trabajar juntos he visto a un óptimo profesional, humilde, amigo de sus de sus compañeros, sin ser una de estas voces que se sienten cada día, en cada segundo. Es un chico que está ahí como un buen ejemplo para todos y, obviamente, el hecho de ser el capitán del real Madrid le ha dado un sentido de responsabilidad, ser capitán no es no es algo fácil", señaló sobre el uruguayo en la rueda de prensa previa al duelo ante el Valencia CF este sábado (21.00) en Mestalla.

Además, analizó la situación de Vinícius, del que dijo que en Atenas en Champions hizo "un partido muy aceptable". Preguntado por si considera que el equipo juega mejor sin el brasileño, sancionado en Liga, el portugués fue tajante y pudo por encima al colectivo. "Para mí, lo más importante es el equipo. Nunca voy a perjudicar el equipo para beneficiar a un jugador", expresó.

"Un entrenador debe hacer todo pero todo para tener a sus jugadores al máximo nivel, intentar diferentes estrategias, de juego, de gestión personal. Un jugador malo será siempre un jugador malo, un jugador muy bueno es un jugador que puede tener momentos negativos y deja la puerta abierta a volver a su situación normal. Por eso, a continuar trabajando con todas las estrategias posibles, hay una que para mí es muy importante que es la amistad de sus compañeros, todos sin excepción", agregó sobre el '7'.

Este sábado visitan al Valencia por última vez en el actual Mestalla, aunque el luso no es "mucho de echar de menos". "Yo miro al Valencia, un gran club. El partido de mañana es uno de los más difíciles de toda la Liga, un entrenador que es muy difícil, un hombre con mucha experiencia que sabe perfectamente lo que quiere para sus equipos. Será un partido durísimo para nosotros", auguró.

"Me da miedo el partido de mañana, miedo entre comillas. La dificultad del partido de mañana es mi preocupación. La selección no veo que sea un problema, mientras los entrenadores respeten los minutos que les dan. No me preocupa nada que un jugador tenga el honor de ir a jugar a su país, de ir a jugar con sus selecciones. Y el problema para mí es el partido de mañana contra un equipo fresco, un equipo que ha tenido toda una semana para preparar con un entrenador que no está preocupado por si va a jugar maravillosamente bien o no tan bien, está preocupado por ganar", agregó.

Además, Mourinho ironizó con el calendario y este parón internacional. "Gracias a la decisión de que jugamos el sábado, los jugadores que van a la selección tienen el día libre el domingo para estar frescos, para el lunes ir a la selección y van felices porque tienen un día libre con la familia", dijo.

El técnico de Setúbal también confesó que le "gustaría" que en el Atlético de Madrid-FC Barcelona "perdieran los dos". "Es un partido para mí muy fácil porque alguien pierde puntos. Por ejemplo, la semana pasada nosotros ganamos, Barcelona ganó, Atlético de Madrid ganó. Este es un fin de semana donde sabemos que uno de ellos, o los dos, van a quedar puntos perdidos. Me da igual", afirmó sobre el encuentro entre el segundo clasificado y el líder.

Ante la petición desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) de suspender la jornada por la muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel, Mourinho reflexionó y apoyó una decisión de la familia del futbolista. "Hay homenajes bonitos, organizados, que se van a realizar de modo transversal en todas las competiciones. De todos los modos, si fuera posible hablar con Jesús y hacerle la pregunta, sería lo ideal. Al ser imposible, solo su familia y sus compañeros pueden responder. No me parece que alguno de nosotros pueda decir esto o el otro, no sabemos. El homenaje es a Jesús, pues que hable quien conoce profundamente a Jesús", defendió.

Finalmente, el técnico del Real Madrid dijo que respeta la decisión de Cristiano Ronaldo de retirarse de la selección portuguesa. "No terminó su carrera, quien lo conoce sabe que tiene todavía objetivos. Me gustaría que cuando se retire sea diferente al día de ayer. Es pronto para incluso hacer algún comentario porque todavía es jugador de fútbol", concluyó.