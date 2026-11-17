Archivo - Muere con 79 años Blas Ziarreta, figura clave en la cantera del Athletic Club. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club ha confirmado el fallecimiento a los 79 años de Blas Ziarreta, quien "desempeñó durante más de dos décadas diferentes funciones" en las labores del club 'león' en Lezama y "fue una de las figuras de referencia en la gestión de la cantera rojiblanca".

"Los primeros años de Ziarreta en Lezama estuvieron ligados a los banquillos, al dirigir al Bilbao Athletic durante dos temporadas en Segunda División, entre 1991 y 1993", destacó este martes la entidad 'leona' en su página web.

"Antes, había entrenado al Sestao Sport (en tres etapas diferentes), SD Erandio y SD Lemona. Posteriormente, pasó por Aurrera de Vitoria, Burgos, SD Gernika, CD Badajoz y SD Eibar, donde dirigió al conjunto armero en 174 partidos en el fútbol profesional", resumió la nota de prensa.

"En 2004, dejó los banquillos para regresar a Lezama como coordinador de las Relaciones con los Clubes Convenidos. Cuatro años después, compaginó esa tarea con la captación y fidelización de jugadores, para pasar a ser secretario técnico del Athletic Club", agregó el comunicado.

Desde entonces, acorde al mismo texto, Ziarreta "se convirtió en una figura clave en la captación y fidelización de futbolistas en Lezama, especialmente en las etapas previas al primer equipo, colaborando activamente en la confección de las plantillas masculinas".

"Ziarreta destacó por su honradez, discreción y entrega ilimitada en la defensa de los intereses del Athletic, y su trabajo contribuyó al crecimiento de Lezama durante más de 20 años", señaló la entidad 'leona', para acabar su nota trasladando "sus más sinceras condolencias" a familiares, amistades y allegados del fallecido.