Muere con 91 años el entrenador Lucien Müller, exjugador también de Real Madrid y FC Barcelona. - RCD MALLORCA

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca ha confirmado este martes el fallecimiento con 91 años del exfutbolista y entrenador francés Lucien Müller, "una de las figuras más importantes" en la historia del mallorquinismo y además exjugador, entre otros equipos, de Real Madrid y FC Barcelona.

"Nacido en Bischwiller (Alsacia), Müller llegó a la isla en diciembre de 1981, sustituyendo a Antonio Oviedo, y dejó una huella imborrable en el club. Bajo su dirección, el Mallorca protagonizó el histórico ascenso a Primera División de la temporada 1982/83, un logro que supuso el renacer de la entidad y que permanece muy vivo en la memoria de toda una generación de aficionados", indicó la entidad bermellona en una nota.

"También dirigió al equipo durante 13 partidos en el tramo final de la temporada 1987/88, relevando a Serra Ferrer, y no pudo evitar el descenso. Exjugador de Real Madrid y FC Barcelona, y con una dilatada trayectoria en los banquillos, Lucien Müller destacó por su liderazgo, su carácter y la confianza que supo transmitir a la plantilla en uno de los momentos más decisivos de la historia del club", añadió el texto.

Müller fichó por el Real Madrid en julio de 1962 y tres temporadas después recaló en el Barça, donde igualmente estuvo tres campañas. Tras retirarse como jugador en el Stade de Reims, inició una larga carrera como entrenador que en España le hizo dirigir a CD Castellón, Burgos CF, Real Zaragoza, el propio Barça y el citado Mallorca.