Muere Caterina Montella, hermana mayor del exjugador y entrenador Vincenzo Montella

Vincenzo Montella, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. - Europa Press/Contacto/Bai Xuefei

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Caterina Montella, hermana mayor del exfutbolista y entrenador italiano Vincenzo Montella, de 52 años y actual seleccionador masculino de Turquía, ha fallecido en el hospital "donde recibía tratamiento tras un trágico accidente ocurrido en su hogar", según ha indicado la Federación Turca de Fútbol (TFF) a través de sus canales oficiales.

Desde su cuenta en la red social X, la TFF informó de la celebración este mismo miércoles de su funeral a las 16.30 hora local en la Iglesia de San Nicolás en Castello di Cisterna, en la ciudad de Nápoles. La TFF expresó en el mensaje "sus condolencias a la familia y seres queridos de la fallecida", especialmente al seleccionador Vincenzo Montella.

Igualmente clubes como el Catania FC y el AC Milan, donde Vincenzo Montella estuvo entrenando, y sobre todo la AS Roma, donde alcanzó sus mejores cotas como futbolista en activo y luego inició su trayectoria en los banquillos, enviaron sus condolencias por la muerte de su hermana.