Muere Jacek Ziober, delantero del CA Osasuna en la década de los noventa, a los 60 años

Escudo del CA Osasuna - CA OSASUNA

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista polaco Jacek Ziober, delantero del CA Osasuna entre 1993 y 1996, ha fallecido este martes a los 60 años, ha confirmado el club pamplonés.

"El Club Atlético Osasuna lamenta el fallecimiento de Jacek Ziober, jugador rojillo entre 1993 y 1996, y quiere trasladar el pésame a sus familiares, seres queridos y excompañeros. Descanse en paz. Goian bego", señaló la entidad navarra en un comunicado.

Ziober recaló en el conjunto rojillo en el verano de 1993, procedente del Montpellier francés (1990-93) y tras formarse en el LKS Lodz (1982-90) de su ciudad natal. En su primera temporada, en Primera División, fue el máximo goleador del equipo con 10 tantos, que no bastaron para evitar el descenso a Segunda.

Permaneció en Osasuna dos campañas más, en la categoría de plata, con cuatro goles en la 1994-95 en 24 encuentros y solo uno en siete en la 1995-96, en la que se vio lastrado por las lesiones. Además, fue internacional en 46 ocasiones con Polonia, con la anotó ocho dianas.