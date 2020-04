Müller está dispuesto a jugar "incluso en cuarentena"

MÚNICH (ALEMANIA), 22 Abr. (dpa/EP) -

El delantero del Bayern Múnich Thomas Müller tiene claro que está dispuesto a aceptar muchas condiciones para poder continuar con la temporada de fútbol, incluso a entrar en una cuarentena por un periodo más largo.

"Está absolutamente claro que el fútbol se sujetará prácticamente a todas las reglas necesarias para jugar. Mientras las reglas sean compatibles con las leyes y reglamentos, los profesionales jugaremos. Si es necesario, incluso en cuarentena", argumentó Müller en una entrevista publicada este miércoles por la revista 'Sport Bild'.

Sobre el posible reconocimiento del título para su equipo, líder con cuatro puntos sobre el Borussia Dortmund, en caso de que finalmente la Bundesliga se interrumpa de forma definitiva, el campeón del mundo no le da excesiva importancia. "Si no podemos jugar la temporada hasta el final, lo único decisivo desde lo deportivo es que encabezamos la tabla. Si en esta situación particular nos dan o no el reconocimiento oficial del título es irrelevante para mí", confesó.