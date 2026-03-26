Musiala vuelve a los entrenamientos del Bayern y apunta a los cuartos de Champions ante el Real Madrid

El mediapunta alemán del Bayern de Múnich Jamal Musiala. - Jan Woitas/dpa

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mediapunta del Bayern de Múnich Jamal Musiala volvió este jueves a los entrenamientos con el club germano tras sufrir una recaída en su lesión de tobillo hace dos semanas, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante la Atalanta, por lo que apunta a estar disponible para los cuartos de final de la competición europea ante el Real Madrid.

"Jamal Musiala pudo volver a entrenar sobre el césped el jueves por primera vez tras sufrir una recaída en el tobillo izquierdo, lesionado el verano pasado", informó el Bayern de Múnich a través de un comunicado.

El jugador, de 23 años, realizó este jueves una sesión individual con balón en el campo de entrenamiento de la Säbener Strabe, ya recuperado de esa fractura de peroné sufrida durante la disputa de los cuartos de final del Mundial de Clubes del pasado verano, cuando también se rompió los ligamentos del tobillo, sin regresar hasta el pasado mes de enero.

El joven futbolista no fue convocado para los partidos de preparación de Alemania para el Mundial de este viernes en Suiza y del próximo lunes contra Ghana. Su gran objetivo es estar en plena forma para el Mundial de este verano, aunque antes afrontará el final de temporada con el Bayern quien se encuentra en cuartos de final de la Champions a la espera del enfrentamiento ante el Real Madrid, con la ida el próximo 7 de abril.