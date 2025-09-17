El Nantes retrasa la acción judicial del Cardiff por la muerte de Sala

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proceso judicial entre Cardiff y Nantes por la muerte de Emiliano Sala, que debía comenzar el 22 de septiembre, se aplazó hasta el mes de diciembre, bajo petición del club francés.

El conjunto galés, que milita actualmente en la League One, Tercera División del fútbol inglés, confirmó este miércoles el aplazamiento de la audiencia en un comunicado en su página web oficial. "La petición proviene del FC Nantes, que afirma no estar dispuesto a presentar el caso, pese a que la fecha de la audiencia está fijada desde abril de 2025", dice.

"El Cardiff City FC no puede sino expresar su pesar por la postura del FC Nantes. Esta postura resulta aún más sorprendente dada la confianza mostrada por el FC Nantes hasta ahora, que afirmó que el caso ya se había resuelto a su favor y calificó el argumento del Cardiff City FC de 'absurdo'", añade.

Sala, delantero argentino de 28 años, y el piloto David Ibbotson murieron en un accidente aéreo en enero de 2019 mientras viajaban al sur de Gales desde Nantes para unirse a su nuevo club.

"El Cardiff City FC reafirma su confianza en la justicia francesa y estará listo para presentar su caso ante el tribunal el 8 de diciembre", añade la nota del club de Gales, que emprendió estas acciones legales después de que el Tribunal Federal Suizo decidiera que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) no tenía jurisdicción para tratar la reclamación de daños y perjuicios de los 'Bluebirds'.