El Nápoles avisa a Lukaku de posibles "medidas disciplinarias" por no presentarse a entrenar

Archivo - Romelu Lukaku durante un partido con el Nápoles - Emanuele Pennacchio/LiveMedia-IP / DPA - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero belga del Nápoles, Romelu Lukaku, se enfrenta a posibles medidas disciplinarias por parte del club italiano después de no haberse reincorporado a los entrenamientos tras ser liberado por su selección en este parón internacional.

"El SSC Nápoles anuncia que Romelu Lukaku no respondió a la convocatoria de hoy martes para la reanudación de los entrenamientos. El club se reserva el derecho de decidir si toma las medidas disciplinarias pertinentes, así como si mantiene al jugador en el equipo de forma permanente", señaló el actual campeón de la Serie A en un comunicado en su página web.

Lukaku, de 32 años abandonó la concentración de Bélgica para los amistosos contra Estados Unidos y México en suelo americano, pero regresó a su país natal para recibir tratamiento. "La verdad es que en las últimas semanas no me encontraba bien físicamente y me hice unas pruebas mientras estaba en Bélgica, que revelaron que tenía una inflamación y líquido en el músculo flexor de la cadera, junto al tejido cicatricial", apuntó el internacional el lunes en su cuenta de 'Instagram'.

"Dado que es el segundo problema que he tenido desde que regresé a principios de noviembre, he decidido hacer la rehabilitación en Bélgica", añadió el delantero, que dejó claro que "nunca" podría darle "la espalda al Nápoles".

El belga aseguró que "no hay nada" que le gustaría más que "jugar y ganar" para su actual equipo. "Pero ahora mismo tengo que asegurarme de estar al cien por cien físicamente porque últimamente no lo he estado y eso me ha pasado factura mentalmente", sentenció el jugador que apenas ha disputado siete partidos con el conjunto italiano tras perderse la primera parte de la campaña por una grave lesión muscular.