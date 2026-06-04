El Nápoles rescinde de "mutuo acuerdo" el contrato de Antonio Conte

El entrenador italiano Antonio Conte, en su etapa en el Nápoles. - Alessandro Garofalo/LaPresse via / DPA

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico italiano Antonio Conte deja el Nápoles después de que ambas partes hayan rescindido "de mutuo acuerdo" el contrato, según el cual al exentrenador de Inter de Milán, Chelsea o Tottenham todavía le restaba una temporada más.

"El Nápoles anuncia que ha rescindido de mutuo acuerdo su relación laboral con el entrenador Antonio Conte y su cuerpo técnico antes de su vencimiento natural", anunció la entidad italiana en un comunicado publicado en su página web.

Con Conte, el Nápoles se proclamó campeón de la Serie A italiana, su cuarto 'Scudetto', la pasada campaña, pero este curso finalizó en segundo lugar por detrás del Inter, aunque se proclamó campeón de la Supercopa el pasado mes de diciembre.

El club agradeció al entrenador y a su cuerpo técnico su "excelente trabajo" en las últimas dos temporadas. "Les deseamos lo mejor para el futuro y para los próximos retos a los que se enfrentarán en sus carreras", agregó el comunicado.

Algunas informaciones, después de la destitución de Gennaro Gattuso, vinculan a Conte con la selección italiana, que se quedó fuera de su tercer Mundial consecutivo y a la que el de Lecce ya dirigió entre 2014 y 2016. Mientras que Massimiliano Allegri, ex técnico del AC Milan, podría ser el sustituto de Conte en el Nápoles.