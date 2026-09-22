Nespresso se convierte en el Café Oficial del Espai Barça durante 5 temporadas

Nespresso se convierte en el Café Oficial del Espai Barça - GERMÁN PARGA / FCB

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y Nespresso han alcanzado un acuerdo de colaboración por cinco temporadas por el que la marca se convierte en el Café Oficial del Espai Barça, con una presencia inicial en las salas VIP del Spotify Camp Nou para ofrecer sus productos a las personas invitadas durante los partidos, eventos y actividades que se celebren en el recinto.

La presencia de Nespresso en el Spotify Camp Nou se desplegará de forma gradual y, en esta primera fase, se concentrará en las zonas VIP, donde la marca ofrecerá sus soluciones de café, según informó este martes el club blaugrana.

El acuerdo contempla la colaboración entre ambas entidades durante cinco temporadas y permitirá la presencia de Nespresso en diferentes espacios y actividades del Espai Barça a medida que avance su despliegue.