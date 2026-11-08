Neuer sufre una rotura parcial de tendón en el pie derecho

Neuer deja su sitio a Urbig tras lesionarse en el Mainz-Bayern de la Bundesliga 26-27 - Torsten Silz/dpa

MÚNICH (ALEMANIA), 8 (dpa/EP)

El Bayern Múnich no podrá contar con su portero Manuel Neuer durante varios partidos ya que sufrió una rotura parcial de tendón en el pie derecho durante el partido de este sábado de la Bundesliga contra el Mainz, según informó este domingo el club bávaro.

El actual campeón de Alemania no proporcionó un pronóstico específico sobre la duración de la baja del veterano guardameta de 40 años, que precisamente se convirtió en este choque en el jugador más veterano de la Bundesliga en la historia del Bayern, pero que tuvo que ser sustituido en el minuto 45 por Jonas Urbig.

"Dolor al caminar todos los días. Es el mismo problema que ya tenía en el pie, ahora ha vuelto", declaró este sábado el director deportivo general del club, Max Eberl, sobre la dolencia de un Neuer, que ya se perdió tres partidos por problemas en el tendón, pero que regresó en el encuentro de la Liga de Campeones contra el Atlético en Madrid del pasado martes.

Incluso después de esa aparición en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el guardameta alemán admitió que sentía dolor a diario al caminar, y que, por lo tanto, los últimos días y semanas no fueron "una situación fácil".