Nike une a Cristiano, Haaland, Young Miko o Kim Kardashian en su novedosa campaña polaroid para el Mundial - NIKE

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Young Miko y Kim Kardashian, entre otras figuras del fútbol y la cultura, protagonizan la nueva campaña de Nike con motivo de la Copa del Mundo de Fútbol 2026, con las fotos polaroid y las firmas de las estrellas.

Nike ofreció un primer vistazo al elenco de personajes que se reunirán para celebrar Nike Football este verano. La campaña del gigante estadounidense de la ropa y el calzado deportivo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzó con una galería de fotos polaroid a estrellas del fútbol, artistas reconocidos y personajes influyentes de la cultura y la sociedad.

Una serie de retratos en formato polaroid con todas estas figuras captadas de manera espontánea, personal y auténtica. La compañía deportiva presentará colaboraciones inesperadas, acercando la cultura del fútbol a los aficionados de una manera novedosa. Cada una tendrá una conexión auténtica con el fútbol, que ya se puede apreciar en las fotos polaroid firmadas y lanzadas en exclusivas.

Así, Nike se prepara para la gran cita deportiva por excelencia, apostando por el aspecto cultural del fútbol y su influencia en la sociedad, con el portugués Cristiano Ronaldo o el noruego Erling Haaland, artistas como la cantante puertorriqueña Young Miko o la icónica Kim Kardashian como la 'madre futbolera por excelencia'.