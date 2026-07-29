Noe Bejarano se incorpora al primer equipo del Real Madrid

Archivo - Noemi Bejarano, durante un partido. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha anunciado la incorporación de la futbolista andaluza Noemi Bejarano Beltrán, lateral diestra de 20 años, a su primer equipo femenino a partir de esta temporada 2026-27, tras haber pasado las tres últimas campañas en el filial merengue.

Nacida el 27 de junio de 2006 en Rota (Cádiz), Noe Bejarano llegó al club blanco en 2023, donde ha jugado las tres últimas temporadas en el Real Madrid B. "Ha contribuido al ascenso del filial a Primera Federación y ha conquistado el Torneo Juvenil de la RFEF en 2024", indicó este martes la entidad madridista en un comunicado.

"Con la selección española ha sido campeona de Europa sub-19 en dos ocasiones. Debutó con el primer equipo en mayo de 2025 y queda vinculada al Real Madrid durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", zanjó el club blanco en su nota de prensa.