La noruega Ada Hegerberg conquista el primer Balón de Oro femenino

Publicado 03/12/2018 22:12:02 CET

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La noruega Ada Hegerberg, delantera del Olympique de Lyon, ha conquistado el primer Balón de Oro femenino en la gala organizada este lunes por la revista deportiva 'France Football' en el Grand Palais de París.

La jugadora de Molde, de 23 años, hace historia al levantar el primer trofeo de la revista concedido a una mujer, todo gracias al éxito logrado esta temporada al ganar la quinta Liga de Campeones y la Liga con el Olympique de Lyon.

Hegerberg fue, además, la máxima anotadora, con 31 goles, de la liga femenina, y también de la Liga de Campeones, donde estableció un nuevo récord de 15 dianas, incluyendo una en la final ante el Wolfsburgo (4-1).

"Es un tremendo orgullo y motivación para seguir trabajando. Siempre hay cosas hermosas por vivir y continuaremos trabajando juntos para ganar más títulos", señaló en el escenario. "Quiero acabar con un mensaje para todas las jóvenes: creed en vosotras, no os rindáis", concluyó.

En la votación se ha impuesto a algunas de sus compañeras en el conjunto francés, que ha arrasado con 7 de 15 nominaciones posibles. Las francesas Amandine Henry, Amel Majri y Wendie Renard, la inglesa Lucy Bronze, la alemana Dzsenifer Marozsan y la japonesa Saki Kumagai también optaban al premio.

La brasileña Marta, ahora en las filas del Orlando Pride de la NWSL norteamericana y que se llevó el Premio The Best, no ha podido incrementar su lista de premios, en una terna en la que también estaban la jugadora holandesa del FC Barcelona Lieke Martens, que ganó el The Best 2017, las estadounidenses Lindsay Horan (Portland) y Megan Rapinoe (Seattle), la danesa Pernille Harder (Wolfsburgo), la australiana Sam Kerr (Perth), la inglesa Fran Kirby (Chelsea) y la canadiense Christine Sinclair (Portland).