Nosaltres pide un Camp Nou lleno de socios y precios bajos para asegurar una alta participación electoral

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Nosaltres, liderada por el candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font, ha exigido este martes que el Spotify Camp Nou esté "lleno de socios y abonados" y que se apliquen precios bajos en las entradas disponibles para favorecer una alta participación en las elecciones a la presidencia del club, que se celebrarán este domingo 15 de marzo.

En un comunicado, la plataforma celebró la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de conceder la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1c de las obras del estadio, lo que permitirá que el recinto tenga un aforo de 62.000 espectadores durante el partido previsto para este mismo domingo contra el Sevilla FC, coincidiendo con la jornada electoral.

No obstante, desde Nosaltres hicieron un llamamiento para que todas las entradas disponibles se vendan a socios y abonados y a precios bajos, con el objetivo de "garantizar una presencia masiva de barcelonistas" en el estadio en un día que consideran clave para la participación en las elecciones.

Asimismo, recordaron que en estos comicios no se ha habilitado ni el voto electrónico ni el voto por correo, por lo que consideran "innegociable" garantizar al máximo el voto presencial de los socios.

"Este derecho fundamental debe ser protegido, porque no se puede entender de otra manera en democracia", señalaron desde la plataforma de Font, que reitera su compromiso de defender la participación de los socios "siempre y especialmente durante la jornada electoral".