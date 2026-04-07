Oblak, baja confirmada para la ida de cuartos de Champions ante el Barcelona

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak, durante un partido de Liga de Campeones. - Europa Press/Contacto/Ropero

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El guardameta esloveno Jan Oblak no ha entrado este martes en la lista de convocados del Atlético de Madrid, para enfrentarse este al FC Barcelona en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, al seguir recuperándose de una lesión muscular que le tiene apartado de los terrenos de juego desde la ida de octavos ante el Tottenham Hotspur.

Según informó el club rojiblanco, el portero, al igual que Johnny Cardoso y Pablo Barrios, "siguen recuperándose de sus respectivas lesiones" y son bajas para el duelo europeo. José María Giménez, que acabó el encuentro liguero del pasado fin de semana ante los azulgranas con molestias, "está pendiente de evolución y tampoco entra en la lista de convocados".

Quienes sí vuelven a una convocatoria colchonera son el defensa Marc Pubill y el centrocampista Rodrigo Mendoza. El madrileño regresa tras perderse los últimos cuatro partidos, mientras que el ilicitano tampoco ha estado disponible desde el pasado 7 de marzo para el técnico argentino Diego Pablo Simeone.

Así, la convocatoria la integran los porteros Juan Musso, Mario de Luis y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri y Julio Díaz; los centrocampistas Rodrigo Mendoza, Koke Resurrección, Álex Baena, Thiago Almada, Nico González y Obed Vargas; y los delanteros Giuliano Simeone, Alexander Sorloth, Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Ademola Lookman.