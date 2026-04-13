Oblak, Cardoso y Barrios entrenan con el grupo en la previa de la vuelta del Atlético-Barça de Champions

Archivo - El centrocampista español del Atlético de Madrid Pablo Barrios, en un calentamiento. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MAJADAHONDA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los centrocampistas Pablo Barrios y Johnny Cardoso y el portero Jan Oblak entrenaron con normalidad este lunes en la sesión previa del Atlético de Madrid a su enfrentamiento de este martes (21.00 horas) ante el FC Barcelona correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-26.

El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone ultimó los detalles para el encuentro europeo de este martes, en el que defiende el resultado cosechado en la ida (0-2), en una sesión que contó con la presencia de todos sus jugadores a excepción de los defensas José María Giménez y Dávid Hancko, lesionados, y donde los titulares del pasado sábado contra el Sevilla FC se entrenaron al margen.

De esta forma, el técnico argentino pudo preparar el duelo con Oblak, Cardoso y Barrios, que apuntan a entrar en la convocatoria de este miércoles. El esloveno parece estar ya recuperado de su lesión muscular que le tiene apartado de los terrenos de juego desde mediados del pasado mes de marzo, cuando en la previa del duelo liguero ante el Getafe sintió molestias.

Por su parte, el estadounidense sufrió una lesión muscular en el muslo durante el último parón internacional que le ha impedido poder estar con sus compañeros, aunque ya es el segundo entrenamiento consecutivo junto a sus compañeros.

Mientras que Barrios, que lleva desde el enfrentamiento de Copa del Rey Mapfre ante el Real Betis sin ser titular con el Atlético -cuando sufrió una rotura muscular de la que se resintió frente al Tottenham en Champions-, realizó este lunes su primera sesión con el grupo y apunta a estar también disponible para el entrenador argentino.