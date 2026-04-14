Oblak y Cardoso regresan a la convocatoria del Atlético para el duelo de Champions ante el Barça

Archivo - El portero esloveno Jan Oblak y el centrocampista estadounidense Johnny Cardoso celebran una acción durante un partido de Liga de Campeones del Atlético de Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portero esloveno Jan Oblak y el centrocampista estadounidense Johnny Cardoso entraron en la convocatoria del Atlético de Madrid elaborada por el entrenador argentino Diego Pablo Simeone para el encuentro de vuelta de los cuartos de final de Liga de Campeones de este martes (21.00 horas) en el Riyadh Air Metropolitano ante el FC Barcelona.

Ambos futbolistas completaron este pasado lunes la sesión previa al enfrentamiento europeo con total normalidad. En el caso del guardameta, lleva alejado de los terrenos de juego desde mediados del mes de marzo cuando en el último entrenamiento antes de recibir al Getafe en Liga sintió molestias musculares que le han tenido apartado para recuperarse.

Por su parte, el centrocampista sufrió una lesión muscular en el muslo durante el último parón internacional con su selección que le ha impedido poder estar con sus compañeros estas dos últimas semanas. De esta forma, los dos jugadores vuelven a las órdenes de Simeone en una semana importante para la entidad con este duelo de Champions, antes de encarar la preparación para la final de la Copa del Rey Mapfre de este sábado en La Cartuja contra la Real Sociedad.

En la lista para el partido en el Metropolitano aparecen los canteranos Dani Martínez, Javier Boñar y Julio Díaz por las ausencias de los lesionados José María Giménez, Dávid Hancko y Pablo Barrios, así como la del sancionado Marc Pubill.

Así, la convocatoria la integran los porteros Juan Musso, Jan Oblak y Salvador Esquivel; los defensas Matteo Ruggeri, Clément Lenglet, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dani Martínez, Javier Boñar y Julio Díaz; los centrocampistas Rodrigo Mendoza, Koke Resurrección, Álex Baena, Marcos Llorente, Obed Vargas y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Thiago Almada, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Ademola Lookman.