OIM, Fundación LaLiga y Koica impulsan la integración a través del fútbol en Lima. - LALIGA

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el Perú y la Fundación LaLiga, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), han impulsado por segundo año consecutivo la iniciativa 'El Balón No Tiene Fronteras', que fortalece la convivencia pacífica en escuelas y comunidades a través del deporte.

Las actividades se desarrollaron del 8 al 12 de junio en dos instituciones educativas públicas del distrito de Chorrillos, donde una veintena de docentes de educación física y 15 líderes comunitarios participaron en un proceso de formación con enfoque sociodeportivo.

Este hito representa un avance significativo para 'El Balón No Tiene Fronteras', al ser la primera vez en Perú que la OIM capacita a docentes de educación física de la UGEL 07 en metodología sociodeportiva. Asimismo, amplía el alcance de la intervención desarrollada el año pasado, inicialmente dirigida a líderes comunitarios.

Durante una semana, especialistas de la Fundación LaLiga compartieron la metodología Valores para Ganar, que utiliza el fútbol como herramienta educativa para promover valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo. A través de dinámicas prácticas, las y los participantes adquirieron herramientas para facilitar sesiones sociodeportivas en sus escuelas y comunidades.

"En la Fundación LaLiga creemos firmemente en el poder del deporte para transformar realidades y generar oportunidades de encuentro entre las personas. A través de nuestra metodología buscamos que niñas, niños y adolescentes desarrollen habilidades sociales y valores que les acompañen dentro y fuera del terreno de juego. Estamos muy satisfechos de colaborar en una iniciativa que demuestra cómo el fútbol puede convertirse en una herramienta para fomentar la inclusión, la convivencia y el respeto a la diversidad", destacó Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga.

La formación culminó con un torneo amistoso en el estadio de la Institución Educativa José Olaya Balandra, en Chorrillos, que reunió a más de 500 personas de la comunidad educativa en torno al fútbol como espacio de encuentro e integración.

En la cancha, más de 80 estudiantes peruanos y migrantes de las instituciones educativas N°. 6090 José Olaya Balandra y N°. 6153 Augusto Javier Gutiérrez Mendoza protagonizaron una jornada en la que el resultado no se midió solo en goles, sino también en acciones como el respeto de las reglas, la inclusión, la resolución pacífica de conflictos y el trabajo en equipo.

"Desde la OIM promovemos estas iniciativas porque generan oportunidades de encuentro entre las personas migrantes y las comunidades de acogida. Hemos comprobado que el deporte es una herramienta eficaz para fortalecer la confianza y derribar barreras. Con El Balón No Tiene Fronteras buscamos contribuir a comunidades más integradas, donde todas las personas puedan sentirse incluidas", señaló Cecilia Ganoza, jefa de Programas de la OIM Perú.

La actividad fue posible gracias al financiamiento de KOICA, en el marco del proyecto Apoyo a la integración de refugiados y migrantes venezolanos en las comunidades peruanas, a través de intervenciones socioeconómicas, implementado por la OIM en Perú.

"Para KOICA, el deporte es una herramienta clave para promover la integración. A través de este proyecto buscamos apoyar iniciativas que no solo fomenten la convivencia, sino que también generen capacidades en las comunidades, asegurando que este impacto se sostenga en el tiempo", señaló Seungchul Lee, subdirector de KOICA en el Perú.

Con esta nueva edición, la OIM, la Fundación LaLiga y KOICA consolidan una intervención que utiliza el deporte como herramienta para fortalecer vínculos y promover comunidades más inclusivas.