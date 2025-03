Olga García: "Es un orgullo y una satisfacción seguir picando piedra para las niñas del futuro"

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exfutbolista y ahora profesional de los esports en DUX Olga García tiene claro que "es un orgullo y una satisfacción seguir picando piedra" para que las niñas del futuro puedan vivir lo que está viviendo ella en la actualidad porque ser pionera no le genera "ninguna presión", al mismo tiempo que no ve rival "a día de hoy" para el FC Barcelona en la Liga F por su "diferencia abismal" con el resto de equipos.

La exdelantera internacional cerró en el DUX Logroño una carrera exitosa, en la que puede presumir de tres Ligas y cuatro Copas de la Reina, jugando para el Barça, el Atlético de Madrid y el Levante. Fue un referente de las primeras generaciones que comenzaron a hacer crecer al fútbol femenino en España, donde ahora admite que el conjunto blaugrana es inalcanzable.

"Esa apuesta que hizo el Barça en 2016 ha hecho que ahora recojan sus frutos. Los otros equipos tienen que picar piedra. Esa diferencia abismal hace que el Barça gane todos los partidos porque hay un muy buen trabajo detrás y hay que animar a los otros equipos a que den ese paso, de los clubes masculinos, hacia adelante, apostar para que después el femenino también recoja esos frutos y sea como el Barça, la única sección viable económicamente", defendió García en una entrevista con Europa Press durante un evento de DUX, el equipo de esports, que presentó su nueva academia.

Y a partir de ahí, la catalana considera que "hay mucho que picar". "Pero también hay que hacer que los grandes inversores apuesten por la Liga F, para que cada club pueda tener más dinero y traer a mejores jugadoras porque a día de hoy no hay rival para el Barça", reflexionó.

La exfutbolista reconoce su "mucho orgullo" por haber podido "iniciar este camino" en el fútbol femenino nacional. "En su momento lo disfruté mucho y ahora que todas ellas, muchas de ellas, puedan estar ya viviendo exclusivamente de esto, es un plus. Sus contratos e infraestructuras son mucho mejores. Ahora somos el referente de todo, ahora queda que apuesten las empresas, que tengan inversores y que el dinero no termine", pidió.

Algo a lo que ha ayudado también una selección que también pudo disfrutar. "Siempre decimos que lo más importante en la vida es mantenerse, no ser un equipo ascensor, que subes y bajas, pero la selección española está manteniendo un buen nivel porque está con las mejores jugadoras", comentó.

Olga García, que pertenece al club de esports DUX, explicó que el fútbol presencial y el mundo de los videojuegos "son totalmente paralelos". "El fútbol tiene esa exposición mediática y cada vez hay más marcas que quieren apostar por esa visibilidad. EA Sports -videojuego de fútbol- quiso darle esa implementación poniendo a las chicas igual que los chicos", valoró.

"Pero, en el mundo virtual, queda mucho camino por recorrer, porque incluso ganando te dicen por el chat 'muy bien bro'. No son conscientes de que a lo mejor le ha ganado una chica, y hay mensajes de toxicidad, tienen que cambiarse la foto de perfil, como si fuéramos chicos. Se ponen el nombre de Raúl Pérez para no poner María López. Hay que tolerar mucho más, que las niñas normalicen el hecho de tener una Playstation", expresó sobre los prejuicios que todavía existen en el mundo de los esports.

Pero esto no le genera presión a la barcelonesa. "Ya he vivido todo tipo de situaciones, pero sí que para jugadoras que no han jugado a fútbol y están en el mundo virtual... Es el momento para que tengan esa normalidad, que no reciban mensajes tóxicos. En el fútbol femenino tardó muchos años en tener repercusión y ese nivel de mediático, ahora en el virtual tenemos esa oportunidad para dar un paso hacia adelante", remarcó.

Y como en el fútbol, ahora García también es pionera en el videojuego, aunque "sin ningún tipo de presión". "Para mí, es abrir camino y no tengo ningún tipo de presión, porque para mí es un orgullo y una satisfacción poder seguir picando piedra para que en un futuro estas niñas tengan la ilusión de vivir lo que estoy viviendo yo", afirmó.

Además, celebra el cambio de mentalidad de la sociedad con la industria del videojuego y la digital en general, alabando el proyecto de la Kings y la Queens League. "Ha permitido que muchas familias sepan que hay 'streamers' y que las nuevas generaciones pueden estar tres horas haciendo directo en Twitch porque sabe que está monetizando", opinó.

"Pero hay que ser realistas y mandar el mensaje de que muy pocos viven de esto, porque tienes que tener ese talento innato de cara al público. Tiene que ser un complemento al colegio y después que le enfoquen con una estructura porque también eso les va a ayudar", agregó al respecto.

Finalmente, García admitió que siente "mucha ilusión" ante el nuevo proyecto de la DUX Academy powered by Visa, por el que chicas desde 16 años pueden empezar a entrenar en una estructura del "club de esports de referencia". "Es el momento de que las niñas tengan referentes y que al mismo tiempo sepan de lo que es una estructura y que puedan competir", aplaudió.