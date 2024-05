Olga García: "Vicky López puede ser un antes y un después en el fútbol femenino español"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La exfutbolista española Olga García cree que la joven jugadora del FC Barcelona Vicky López "puede ser un antes y un después en el fútbol femenino español" y tampoco tiene dudas de que el fútbol femenino en España "ha crecido a nivel exponencial de 0 a 100 en muy poco tiempo" y que está viviendo su "generación dorada".

"Creo que Vicky (López) puede ser un antes y un después en el fútbol femenino español, sí tiene tiempo, gente que le rodea bien y le respetan las lesiones. Llegó con 15 años al Barça, ha conseguido ya en su primer año ganarlo prácticamente todo, ahora está en la selección española, y se vislumbra un futuro tremendo", afirmó García en una entrevista con Europa Press tras participar en la presentación de la nueva gama de televisiones 'Samsung', marca de la que es embajadora.

La catalana también habló de Salma Paralluelo, que "tiene características que en España que no hay como velocidad, regate y tiro", y admite que junto con Aitana Bonmati y una Alexia Putellas que se está recuperando, "línea por línea, el Barça tiene a las mejores jugadoras del mundo". Y como el conjunto blaugrana es base de la selección, García, 34 veces internacional, recarcó que "España es candidata a todo" y que puede "hacer algo histórico en los Juegos Olímpicos".

La exfutbolista terminó su carrera profesional hace un mes en el DUX Logroño, equipo de la 1ª RFEF femenina (la Segunda División), al que llegó en 2020 y en el que se queda con la espinita clavada de no ascender a la Liga F.

"Llevaba tres años intentando que el equipo ascendiese. Me quedaba en el club básicamente por mi vinculación también con DUX (su equipo de e-Sports que es propietario del club riojano), pero por el amor que tenía a la ciudad. Siempre he dicho que Logroño para mí ha sido una ciudad que recordaré siempre, que tengo mucha nostalgia hacia ella", reconoció.

De todos modos, aunque ascender hubiese sido "tremendo", no oculta que se hubiese marchado también de un club en el que arrancó en 2020 y en el que le pusieron como "'megaestrella'". "A mí no me gustó, pero el poder, la confianza que ellos habían depositado en mí quería transmitirla en el campo", expresó.

"Por mala fortuna, en la cuarta jornada me lesioné y ya todo ese año me tuve que ir a Madrid para recuperarme con el doctor Leyes y yo no estuve en Logroño. Entonces cuando bajaron a Segunda, me sentía con parte de culpa y entonces también era como 'Venga, vamos a darle una oportunidad'", añadió.

La exfutbolista sólo tiene palabras de agradecimiento a un DUX, donde "siempre" se ha sentido "muy querida" y donde acabó su carrera pese a tener opciones de marcharse. "Ya había jugado en el mejor lugar que era el Barça, ¿qué sentido tenía irme a otro club por estar en Primera División cuando ya había cumplido todos los hitos más importantes como ganar Ligas y Copas de la Reina?", resaltó la exdelantera.

"EL FÚTBOL FEMENINO HA CRECIDO DE 0 A 100 EN MUY POCO TIEMPO"

Olga García es una de las jugadoras con más recorrido dentro del fútbol femenino español y una de las voces más autorizadas a la hora de hablar de su evolución en los últimos años de una modalidad que "ha crecido a nivel exponencial de 0 a 100 en muy poco tiempo". "Esa evolución y esa apuesta que han hecho muchos medios, muchos clubes, ha hecho que España haya sido campeona del mundo. Eso es un hito histórico y para un país es algo único", señaló.

"Estamos viendo que los estadios de los equipos masculinos se están abriendo a los femeninos y en esa tesitura estamos viendo que cada vez el fútbol femenino tiene más repercusión", apuntó García, a la que no le gusta "hacer la comparación de fútbol femenino y de fútbol masculino porque realmente es fútbol".

"El fútbol femenino está llegando a un punto en el que poco a poco va creciendo año tras año. A nivel de España, es cierto que el Barça siempre gana y también la selección. Ahora nos estamos acostumbrando a ganar y se ve que es muy fácil, pero no lo es", incidió la catalana, que animó a "aprovechar y disfrutar de estas cosas porque nunca sabes qué generación va a venir después". "Es un plus el poder decir que estamos viviendo una generación dorada en el fútbol femenino", señaló.

Olga García también ha sido testigo del crecimiento del FC Barcelona desde que en 2015 decidieran hacer profesional la sección. "Lo viví desde 'pequeñita' y era como estar en el club de mi vida, así que continuaba jugando y era más algo vocacional que profesional", relató sobre sus inicios en el club azulgrana.

"Ahí ya veías que tenías un vestuario propio, instalaciones solo para nosotras y que el Barça estaba haciendo su apuesta, que ya se ha visto que ahora llevan siete ligas, cinco finales de Champions... Ahí sí que te das cuenta que es un impulso que estaba teniendo el Barça y a partir de ahí el Atlético de Madrid lo hizo y el Levante también", explicó la exjugadora.

"EL FÚTBOL HA SIDO MI VIDA"

Aunque ni en sus mejores sueños se esperaba un panorama como el que vive actualmente el equipo 'culer'. "Era muy difícil imaginarlo, la verdad. Sí que sabías que estabas en el mejor equipo, pero no como lo que se está llegando a considerar a nivel mundial, lo veías como muy lejano", puntualizó.

Sobre este dominio azulgrana, la exdelantera no esconde que esto puede restar potencial a la liga española. "Cuando llevas dos años es muy bonito, pero ya al tercero quieres otros retos. Creo que es lo que puede llegar a pasar es que jugadoras que están en el Barça quieran buscar otros proyectos o jugadoras que están en Primera se vayan fuera a una liga como la inglesa para poder llegar a decir que al menos están compitiendo por ganar la liga porque sabes que aquí en España no la vas a ganar nunca. Ese tipo de cosas creo que es lo que está produciendo que muchos talentos se vayan", aseveró.

Sobre su futuro tras el fútbol, la catalana confesó que le habían planteado ejercer como directora deportiva, pero tiene claro que su prioridad ahora mismo es dedicarse al mundo de los e-Sports y disfrutar de su familia. "Quiero seguir haciendo los eventos que me hacen ilusión", aseveró García, que también dejó entrever que "hay proyectos que empiezan después", pero que no puede decir y relacionados con el fútbol.

Finalmente, la exdelantera definió al fútbol como su "vida". "22 años de profesional dedicada en cuerpo y alma a ello. Han sido muchos sacrificios, muchos momentos difíciles, pero que al mismo tiempo también me ha aportado muchos momentos bonitos y útiles. Experiencias con compañeras, viajes en el extranjero y conocer nuevas culturas, que a mí me gusta mucho también", agradeció.

"El poder haber conocido a mucha gente, estar en los mejores clubes y esas anécdotas, e irme como me fui, escogiendo el momento, y que el club me hiciese ese homenaje con toda la afición y toda la gente que vino desde diferentes puntos de España, creo que es el mejor cierre posible a una carrera deportiva", concluyó la catalana.