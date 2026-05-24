Ollie Watkins estropea la despedida de Guardiola y el West Ham desciende

Manchester City - Aston Villa - Martin Rickett/PA Wire/dpa

El Liverpool quedó en Champions y el Chelsea, fuera de Europa MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City perdió (1-2) con el Aston Villa el último partido del técnico español Pep Guardiola en su banquillo este domingo, en un desenlace de la Premier donde el Liverpool defendió su clasificación para la próxima Champions, y que supuso el descenso del West Ham y la salvación del Tottenham.

Un doblete de Ollie Watkins remontó el encuentro en Mánchester, donde Guardiola se despidió después de una década al cargo del City. El Aston Villa, flamante campeón de la Liga Europa y con su plaza de Champions más que asegurada, fue quien siguió su fiesta.

Los de Unai Emery dieron la vuelta al 1-0 de Antoine Semenyo en el primer tiempo, y no permitieron un último triunfo a Guardiola en su 593 y último partido con los de Mánchester. Tercero en la tabla, sí celebró el Manchester United, la reciente confirmación de Michael Carrick en su banquillo, con un 0-3 a un Brighton de Conference League.

Mientras, la quinta plaza de Champions la ató el Liverpool, en una tarde de despedidas en Anfield, las de Mohamed Salah y Andy Robertson, con un 1-1 ante el Brentford. Un final deseado por los 'red', mala temporada que al menos salvaron con la clasificación para la máxima competición continental con la que soñó hasta esta última jornada el Bournemouth de Andoni Iraola.

El técnico español dio al menos una histórica clasificación a Liga Europa a su equipo antes de marcharse sin destino oficial, y culminó su etapa con un 1-1 ante el Nottingham Forest. El también español Xabi Alonso, técnico del Chelsea para la próxima campaña, confirmó este domingo que no tendrá competición europea en Londres, después de la derrota (2-1) en el duelo directo contra el Sunderland.

Por abajo, la plaza de descenso que faltaba por definir la sufrió el West Ham, pese a que ganó (3-0) al Leeds United, ya que el Tottenham, dos puntos por encima y con más suspense, no falló (1-0) ante el Everton con gol de Joao Palhinha en el primer tiempo.