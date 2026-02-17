Once ideal de EP Deportes de la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26. - EPDATA

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El extremo brasileño del Real Madrid Vinícius Junior, autor de un doblete en la goleada blanca frente a la Real Sociedad, el centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde, clave con un golazo en la victoria de su equipo, y el lateral derecho del Rayo Vallecano, Andrey Ratiu, que estuvo notable en el triunfo de los vallecanos frente al Atlético de Madrid, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 24 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Sergio Herrera (CA Osasuna); Andrey Ratiu (Rayo Vallecano), Nobel Mendy (Rayo Vallecano), Pedro Vigas (Elche), Juan Iglesias (Getafe); Mikel Jauregizar (Athletic Club), Fede Valverde (Real Madrid), Thomas Lemar (Girona); Ez Abde (Real Betis), Kike García (RCD Espanyol) y Vinícius Junior (Real Madrid).

Sergio Herrera (CA Osasuna)

El portero de CA Osasuna fue clave en el empate de los navarros en el Martínez Valero. Sergio Herrera realizó cinco paradas con las que evitó 1,1 goles esperados en contra y mantuvo su portería a cero. Además, despejó en una ocasión de puños y completó las dos salidas que realizó.

Andrey Ratiu (Rayo Vallecano)

El lateral derecho rumano del Rayo Vallecano estuvo notable en la goleada (3-0) de los vallecanos ante el Atlético de Madrid. Ratiu asistió en el primer gol de su equipo, participó en 71 acciones con balón, completó 32 pases, centró dos veces al área, despejó en tres ocasiones y recuperó nueve balones.

Nobel Mendy (Rayo Vallecano)

El central del Rayo Vallecano firmó su mejor partido de la temporada en la victoria rayista ante el Atlético de Madrid. Mendy marcó su segundo gol en Liga, se impuso en dos de los tres duelos que disputó, recuperó cuatro balones, realizó seis despejes e interceptó dos pases. Además, participó en 56 acciones con balón y completó 37 de los 41 pases que intentó.

Pedro Vigas (Elche)

El central del Elche estuvo notable en el empate sin goles de los ilicitanos ante CA Osasuna. Vigas realizó siete despejes, bloqueó dos remates, interceptó dos pases, recuperó un baló y se impuso en cinco duelos. Además, participó en 92 acciones con balón, completó 57 pases y generó dos ocasiones.

Juan Iglesias (Getafe)

El lateral español del Getafe firmó una gran actuación en la importante victoria azulona frente al Villarreal. Juan Iglesias asistió en el segundo gol de su equipo, participó en 58 acciones con balón, completó siete pases y un centro y generó dos ocasiones. Además, se impuso en 12 duelos, despejó seis balones, bloqueó un remate y realizó ocho entradas.

Mikel Jauregizar (Athletic Club)

El centrocampista del Athletic Club fue primordial en la remontada rojiblanca en el Carlos Tartiere (1-2). Jauregizar dejó su sello en forma de golazo justo antes de abandonar el campo por lesión. Además, participó en 41 acciones con balón, completó 13 pases, centró una vez al área, se impuso en seis duelos y recuperó cuatro balones.

Fede Valverde (Real Madrid)

El centrocampista uruguayo del Real Madrid se reencontró con su mejor versión en la victoria merengue ante la Real Sociedad (4-1). Valverde anotó su primer gol en Liga esta temporada, participó en 51 acciones con balón, completó 39 de 42 pases, centró una vez al área y generó una ocasión. Además, interceptó cuatro pases y recuperó tres balones.

Thomas Lemar (Girona)

El centrocampista francés del Girona brilló en el triunfo de los rojiblancos ante el FC Barcelona (2-1). Lemar estuvo omnipresente en los 68 minutos que estuvo sobre el césped, anotó el primer gol de su equipo, participó en 32 acciones con balón, completó 14 pases y los tres regates que intentó y centró tres veces al área. Además, se impuso en cuatro duelos y recuperó cinco balones.

Ez Abde (Real Betis)

El extremo marroquí del Real Betis está en uno de los mejores momentos de su carrera, y en el triunfo de los andaluces ante el RCD Mallorca (1-2) así lo demostró. Abde fue el autor de uno de los goles de su equipo, remató cuatro veces a portería, participó en 48 acciones con balón, completó 21 pases y se impuso nueve duelos.

Kike García (RCD Espanyol)

El delantero del RCD Espanyol necesitó 34 minutos para ser decisivo en el empate de los pericos ante el RC Celta (2-2). Kike García marcó el primer gol de su equipo, remató dos veces a puerta, participó en 16 acciones con balón, completó seis pases y se impuso en cinco duelos.

Vinícius Junior (Real Madrid)

El extremo brasileño del Real Madrid ha sido el jugador más destacado de la jornada 24 de LaLiga EA Sports. Vinícius fue clave en la victoria blanca con un doblete desde el punto de penalti, en dos penas máximas provocadas por el mismo. Además, participó en 55 acciones con balón, realizó tres regates, completó 33 pases y generó una ocasión.